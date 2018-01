VIDEO: Anderlecht-huurlingen eisen hoofdrol op in knotsgekke wedstrijd tegen hun moederclub Redactie

24 januari 2018

23u18 1

Anderlecht is vanavond in eigen huis niet verder geraakt dan 2-2 tegen Waasland-Beveren. Isaac Kiesse Thelin scoorde voor de bezoekers van op de stip, terwijl Davy Roef in de slotminuut een strafschop stopte. De twee huurlingen van Anderlecht smeren hun moederclub zo een zuur, maar verdiend puntenverlies aan.