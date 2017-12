VIDEO: Ampomah scoort een échte 'lucky goal', Söder maakt snel gelijk Redactie

23u00 0

Geen winnaar vanavond op Daknam in de Wase derby. Vooral de bezoekers maakten aanspraak op drie punten, maar vonden liefst drie keer het doelhout op hun weg. Camacho en Seck troffen in dezelfde fase de dwarsligger. Tien minuten later zag Morioka zijn plaatsbal uiteen spatten op de paal.

