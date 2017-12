VIDEO: Agbo reageert op oerwoudgeluiden van fans Kortrijk: "We zijn 2017. Ongelofelijk dat dit nog kan" Redactie

14u08 144 Photo News Beeldfragmenten jupiler pro league Standard werd vanavond nog voor de rust tot tien herleid op het veld van KV Kortrijk. Agbo, die na een domme tackle tegen zijn tweede geel aanliep, was de boosdoener. De Nigeriaan kreeg het vlak daarna aan de stok met de KVK-fans. Was het een terechte rode kaart volgens u?

Op slag van rust krijgt Agbo zijn tweede geel na een wilde tackle. Maar de middenvelder wil niet meteen van het veld. Er wordt met bier gegooid en met middenvingers gezwaaid, ook door Agbo zelf. Uiteindelijk krijgen Kaminski en co (van KVK) hem toch de spelerstunnel in.

Mpoku kon na afloop meer duiding geven: "Pocognoli zei me dat hij oerwoudgeluiden had gehoord. Daarom waren hij en Uche zo geënerveerd. We zijn 2017, ongelofelijk dat dit nog kan. Daarna gooiden de fans aanstekers en bier op het veld. Kijk: we hoorden al een hele match 'Et les wallons sont du caca'. Na een tijdje word je dat beu."

Ziezo, bij deze kunnen jullie al overgaan tot de identificatie van 1 van die 'oerwoudgeluid'makers @kvkofficieel! Graag gedaan!! #kvkSTA pic.twitter.com/7ZRjw6n7ch — Robby R (@_r_o_b_b_) December 28, 2017

Agbo krijgt tweede geel na domme tackle:

Agbo krijgt het aan de stok met KVK-fans: