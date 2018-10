Standard vertelt waarom hun trainer uithaalde naar fans op hoofdtribune: “Ze lachten met Preud’homme en beledigden hem ook” Redactie

29 oktober 2018

17u23

Bron: La Dernière Heure 5

Het werd Michel Preud’homme in de topper tegen Genk even teveel. De trainer van Standard zat al op hete kolen, nadat de treffer van Emond door de videoref werd afgekeurd en niet veel later haalde een fan zich de woede van MPH op de hals. Nadat Standard na een actie van Collins Fai geen hoekschop kreeg, had Preud’homme het plots aan de stok met een supporter. De coach draaide zich naar de hoofdtribune en spelde de fan wild gesticulerend de les.

Alexandre Grosjean, algemeen directeur van Standard, verklaarde aan La Dernière Heure wat er juist aan de hand was. “We hebben een akkoord met onze sponsors die over enkele plaatsen op de hoofdtribune beschikken. Het is onmogelijk voor ons om te weten wie de sponsors hebben uitgenodigd en al zeker van welke club ze fan zijn. Zondag waren die personen supporters van Racing Genk die het niet nalieten om te lachen met onze trainer en vooral onze coach te beledigen. Michel Preud’homme die enkele meters lager stond, heeft alles gehoord en gereageerd dat ze hun mond moesten houden.” Het ging om vijf supporters die gevraagd werden om hun zitje te verlaten. “Dat hebben ze ook zonder problemen gedaan, wetende dat ze fout waren.”

Wat Grosjean vooral dwars zat, waren de anti-Waalse supportersgezangen die vanuit het bezoekende vak weerklonken. “Ik heb gehoord dat de supporters die gevraagd werden om de hoofdtribune te verlaten, geklaagd hebben in de Vlaamse media. Daartegenover zwijgen we nog maar eens over het feit dat de supporters van Genk meermaals hun jammerlijke anti-Waalse slogans boven haalden. Blijkbaar choqueert dat niemand meer. Het is een lied als een ander geworden en dat betreuren we ten zeerste”, vertelde Grosjean.