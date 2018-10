Preud’homme verliest even de pedalen: Standard-coach in de clinch met supporter Redactie

28 oktober 2018

Het werd Michel Preud’homme in de topper tegen Genk even te veel. De trainer van Standard zat al op hete kolen nadat de treffer van Emond door de videoref werd afgekeurd en niet veel later haalde een fan de woede van MPH helemaal op de hals. Nadat Standard na een actie van Collins Fai geen hoekschop kreeg, had Preud’homme het plots aan de stok met een supporter. De coach draaide zich naar de hoofdtribune en spelde de fan wild gesticulerend de les. De man in kwestie maande Preud’homme nog aan tot kalmte en verliet niet veel later ook zijn zitje.