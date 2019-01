POLL. Een cadeautje of toch een terechte strafschop? Oordeel zelf of referee gelijk had na hands Mboyo GVS

19 januari 2019

Hét sleutelmoment in de partij tussen Standard en KV Kortrijk lag ongetwijfeld in minuut 63. Mboyo raakte in z’n eigen zestienmeter het leer met de hand. Onvrijwillig – zo leek het –, maar scheidsrechter Lambrechts contacteerde de videoref en werd uiteindelijk toch naar het schermpje geroepen. Na een grondige blik was hij onverbiddelijk: strafschop. De West-Vlamingen waren woest, maar Emond kende geen medelijden en kweet zich vanop elf meter uitstekend van zijn taak. Een cadeautje van scheidsrechter Lambrechts of toch een terechte strafschop? Oordeel vooral zelf. De dreun voor KVK werd overigens nog wat steviger, want in blessuretijd zadelde Luyindama hen met een stevige kater op.

Poll Ging de bal terecht op de stip? Ja, scheidsrechter Lambrechts had het bij het rechte eind

Neen, een strafschop was hier niet de juiste beslissing Ja, scheidsrechter Lambrechts had het bij het rechte eind 28%

Neen, een strafschop was hier niet de juiste beslissing 72%

