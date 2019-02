Ook (Japans) STVV laat kleedkamer spic en span achter, Zulte Waregem onder de indruk: “Nooit gezien” FKS

17 februari 2019

12u24 0

Dat de Japanners tijdens het WK hun kleedkamer na de nederlaag tegen België in Rostov spic en span achterlieten, haalde de wereldpers. Nu doet STVV na elke match hetzelfde in de Belgische kleedkamers. Geen toeval natuurlijk, want de Truiense bazen zijn Japanners. Bij Zulte-Waregem waren ze alvast onder de indruk. “Nooit gezien”, hoorden we daar.

Wij legden ons oor even te luisteren bij sportief manager Tom Van den Abbeele. “Natuurlijk heeft de Japanse cultuur hiermee te maken. Wij konden en mochten niet achterblijven toen we in Japanse handen kwamen. Uit respect voor onze tegenstrevers en alle vrijwilligers die de mouwen elke week belangeloos uit de handen steken, maken we er ook binnen onze club een punt van dat de kleedkamers spic en span worden achtergelaten. En het woord club mag je hier in de breedste zin van het woord gebruiken. Dit geldt niet alleen voor onze eerste ploeg, ook voor al onze andere ploegen, te beginnen van bij de jeugd.”

