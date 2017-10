Moest Mechele gestraft worden voor deze geniepige stap op voet Schrijvers? Glenn Van Snick

00u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv Mechele stampt op voet Schrijvers.

Naarmate het duel tussen Genk en Club Brugge op z'n einde liep, werd de sfeer steeds bitsiger in de Luminus Arena. Tekenend voor de steeds ruwer wordende wedstrijd was de venijnige stamp van Club-verdediger Brandon Mechele op de voet van Siebe Schrijvers. Ref Lardot zag er wonderwel geen graten in. Verdiende Mechele hier een kaart voor deze drieste ingreep?

