Moeskroen en Zulte Waregem verdelen de buit op Le Canonnier

28 september 2019

22u08 2 Excel Moeskroen MOU MOU 2 einde 2 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Zulte Waregem kon bij winst op Moeskroen op gelijke hoogte komen van Les Hurlus. Maar de Henegouwers bevestigden hun indrukwekkende thuisreputatie. In een aantrekkelijke wedstrijd op Le Canonnier boog Essevee een 2-0-achterstand om in 2-2. Moeskroen blijft zo bovenaan de rangschikking, terwijl Essevee stilaan de aansluiting met de top zes verliest.

Bij Zulte Waregem startte Gideon Mensah voor het eerst in de competitie, de Ghanese linksachter verving de geblesseerde Marco Bürki. Op het middenveld behield Omar Govea het vertrouwen van Francky Dury na de bekerwedstrijd tegen Duffel, Abdoulay Sissako vloog daarom richting de bank.

Bernd Hollerbach wijzigde zijn basiselftal op één plaats in vergelijking met de vorige competitiewedstrijd tegen Waasland-Beveren. Benjamin Van Durmen kwam bij Moeskroen in de ploeg voor de geblesseerde Rafal Pietrzak.

De wedstrijd was nog maar pas afgetrapt toen Zulte Waregem al voor een eerste keer dreigde, maar Gianni Bruno botste echter op Jean Butez. Maar het was Moeskroen dat het eerst scoorde. Kevin Wimmer verlegde het spel met een knappe diagonale cross waarop debutant Gideon Mensah zich lelijk verkeek. Jonah Osabutey nam de bal dankbaar in ontvangst en legde af voor Aleix Garcia. De Spaanse middenvelder werkte knap af en zo werd het al na 3 minuten voetballen 1-0 voor Moeskroen.

Na het vroege tegendoelpunt nam Essevee de wedstrijd in handen. Bruno waagde zich nogmaals voor het Henegouwse doel, maar Butez was wederom paraat. Tussendoor kwam Moeskroen nog eens dreigen, Fabrice Olinga bediende Garcia, maar die laatste besloot via de vingertippen van Sammy Bossut op de paal. En toen was er nog maar een kwartier gespeeld.

Zulte Waregem bleef op zoek naar de gelijkmaker, maar de West-Vlaamse pogingen van Luka Zarandia en Omar Govea waren niet gevaarlijk genoeg. Het was vooral opletten bij de tegenaanvallen van de thuisploeg. Enkele minuten voor rust werd Allagui door uitblinker Garcia alleen voor het doel afgezonderd. De Tunesiër omspeelde Bossut, maar werkte af op de paal.

Net voor affluiten deelde diezelfde Allagui nog een elleboogstoot uit richting Ibrahima Seck. Voor scheidsrechter Dierick was een gele kaart voldoende. 1-0 was de ruststand in een aangename wedstrijd met voldoende kansen voor beide ploegen.

Na de rust etaleerde Moeskroen hun groot voetballend vermogen. Les Hurlus hielden de bal telkens knap in de ploeg en dat resulteerde in het tweede doelpunt van de avond. Allagui zag een knappe opening in de verdediging van Essevee, waarna Garcia doelman Bossut voor een tweede keer te grazen nam. 2-0 na 50 minuten voetballen, en de man van de wedstrijd was ook al meteen gekend.

Na een uur voetballen kon de Spanjaard zijn derde van de avond scoren. Na een knappe counter over Allagui en Osabutey kon Garcia echter niet succesvol besluiten.

Kort daarna probeerde Francky Dury de wedstrijd te doen kantelen met een dubbele wissel. Aboulaye Sissako en Henrik Bjordal kwamen in de ploeg voor Govea en een bleke Zarandia. En die wissel bracht al meteen resultaat op.

In minuut 65 verstuurde Sissako een knappe lange bal op Bruno, die de bal heerlijk over Butez tikte. 2-1 en de Waregemse hoop herleefde.

Eén minuut later kon Mensah al voor de gelijkmaker gelijkmaker tekenen maar de Ghanees besloot te onzorgvuldig.

Moeskroen sidderde en beefde door de grote druk van Essevee. Twintig minuten voor tijd liet Saido Berahino een uitstekende kans liggen op de verdiende gelijkmaker. De Burundees vond echter een sterk keepende Butez op zijn weg. Tien minuten later kon ook Bruno niet succesvol afdrukken nadat hij mooi werd vrijgespeeld door Seck.

Maar ook Moeskroen kwam nog dicht bij een derde doelpunt, Allagui en Osabutey zagen hun doelpogingen gestuit door Bossut.

In de slotfase van de wedstrijd zette Dury alles op alles door met Dimitri Oberlin een extra aanvaller in te brengen. Enkele seconden later scoorde de Zwitser de verdiende gelijkmaker. En dat bij zijn eerste balcontact.

Moeskroen blijft door het gelijkspel vijf thuiswedstrijden op rij ongeslagen en nestelt zich steviger in de top zes. Zulte Waregem verloor ook al niet meer in zeven competitiewedstrijden, maar schiet weinig op met dit puntje.