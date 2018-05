Met deze schitterende kattensprong verhinderde doelman Sels een tegentreffer voor Anderlecht MDB

13 mei 2018

Matz Sels voelde zich duidelijk in zijn sas in de Ghelamco Arena. Daar waar hij in het verleden het doel van Gent nog verdedigde, stond de doelman vandaag aan de overzijde. Als sluitstuk van Anderlecht en hij deed dat uitstekend. Al vroeg in de wedstrijd dacht Dylan Bronn dat hij de 1-0 tegen de touwen had gekopt, maar daar stak Sels een stokje voor. Met een schitterende reflex ranselde hij de bal uit zijn doelvlak. "Ik doe gewoon mijn werk", vertelde hij aan de rust. "Het was gewoon een reflex. Een beetje op gevoel."