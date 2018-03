KV Mechelen pakt uit met knappe variant op vrije trap: "Al 100 keer ingeoefend" Mike De Beck

11 maart 2018

23u00 0

Met een ingstudeerd nummertje leek KV Mechelen zich dan toch te verzekeren van een plek in eerste klasse. Mats Rits zette zich achter een vrije trap net achter de zestien, maar in plaats van het leer over de muur te krullen, passte hij gewoon op Hassane Bandé. De Burkinees, die naast de muur stond, kon de klus oog in oog met Roef klaren. Wel opvallend: Cocalic speelde ook een rol door de muur helemaal tegen te houden.

"We hebben het al honderd keer ingeoefend", vertelde trainer Dennis Van Wijk achteraf. "Het was het moment om het dan uit te voeren. Ik zag het ook, maar het was niet genoeg."