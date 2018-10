Kippenvelmoment in Ghelamco Arena: Renato Neto maakt na 17 maanden wederoptreden ABD

27 oktober 2018

10u55 2 Beeldfragmenten jupiler pro league Zeventien maanden aan de kant. Of te wel 62 competitiematchen. Een eeuwigheid in voetbaltermen. Renato Neto (27) maakte gisteren zijn wederoptreden. En het Gentse publiek trakteerde de Braziliaan op een impressionant applaus. “Dat was een bijzonder emotioneel moment.”

De wedstrijd loopt op zijn einde. Renato Neto warmt op. De supporters in de Ghelamco Arena scanderen zijn naam. Ze willen hún publiekslieveling weer op het veld zien en coach Thorup geeft hen wat ze willen. “Dit zal ik nooit vergeten. (stilte) ’t Was zó lang geleden dat ik nog op het veld stond... Terugkeren was een droom voor mij”, vertelde een emotionele Neto na de wedstrijd. “Tijdens mijn revalidatie vroeg ik me steeds af: wat zou de reactie zijn bij mijn wederoptreden? Fantastisch dus, ik heb er geen andere woorden voor. Ja, ik was erg onder de indruk van de supporters. Ik stond bijna twee seizoenen aan de kant, hé. Ik heb twee trainerswissels gemist, veel spelers zien komen en gaan. Maar kijk: ik ben nog altijd hier. Dit betekent veel voor mij.”

Dejaegere blij voor ‘Papi’

Opvallend: Neto mocht invallen nadat boezemvriend Brecht Dejaegere een ‘kramp’ had. Maar had hij wel écht pijn? “Ik wist dat deze vraag ging komen”, glimlachte Dejaegere. “Maar op dat moment was een wissel echt nodig. (knipoogt) Ik ben heel gelukkig voor ‘Papi’. Ik weet zelf ook hoe het is om terug te keren na een zware blessure. ’t Is echt fantastisch om hem er weer bij te hebben. Iedereen gunt het hem. Hij is op én naast het veld een leider.”