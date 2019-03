Blessureplaag(je) slaat toe bij Antwerp, Bölöni: “We maken niet veel vooruitgang, integendeel, er duiken nog meer problemen op”







Stijn Joris

15 maart 2019

10u23 0 Beeldfragmenten jupiler pro league Antwerp wist zijn plekje in play-off 1 al te reserveren, maar de laatste rechte lijn naar die mini-competitie verloopt een beetje chaotisch op de Bosuil. Laszlo Bölöni krijgt met een resempje blessures af te rekenen en dat zorgt voor vraagtekens. In eerste instantie voor de wedstrijd van zondag in Kortrijk, maar mogelijk ook voor de start van de play-offs.

“We maken niet veel vooruitgang, integendeel, er duiken nog meer problemen op”, zucht Bölöni. “Bolat heeft een spierprobleem en traint al enkele dagen niet. Baby heeft het twee dagen kalmer aan moeten doen door een pijntje aan de knie. Rodrigues was eventjes out. Haroun heeft al meer dan twee weken niet getraind. Dat wordt veel.”

Het grootste probleem rust mogelijk bij Dieumerci Mbokani. “Het is niet zo erg”, sust Bölöni. “Maar zijn knie is nu al twee dagen gezwollen. Het gaat om een probleem dat al langer aansleept. Het is voor ons niet zo’n grote verrassing dat het de kop opsteekt. Of hij er al wedstrijden mee speelde? Dat kan ik moeilijk inschatten, maar het is een probleem. De medische staf heeft beslist om tot een inspuiting over te gaan. We gaan er goed mee opletten. Ik hoop dat de tijd die we nog hebben tot de play-offs oplossingen zal brengen.”

Voor de wedstrijd van zondagavond op het veld van Kortrijk, lijkt Bölöni alvast geen enkel risico te willen nemen. “Ik heb de groep nog niet samengesteld, maar het dreigt nipt te worden en misschien kom je wel bij een B-ploeg terecht.”