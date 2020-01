Bayat zet Emond op weg naar Frankrijk: hoe FC Nantes stilaan FC Mogi is geworden Iraanse makelaar stalt nu ook Renaud Emond bij Franse club Valerie Hardie

07 januari 2020

13u17 0 Ligue 1 Renaud Emond staat op het punt Standard in te ruilen voor FC Nantes. Eén keer raden wie de makelaar is die de transfer onderhandelde: juist, Mogi Bayat. De omstreden Iraniër is uitgegroeid tot de huismakelaar van de Franse club.

Mogi Bayat houdt er intussen al vier jaar goede relaties op na met FC Nantes. Daar veranderde Operatie Schone Handen niets aan. De 45-jarige Iranese makelaar is volgens de Franse sportkrant l’Equipe intussen uitgegroeid tot de officieuze sportieve directeur bij FC Nantes, op wie voorzitter Waldemar Kita, een Poolse miljonair, blind lijkt te vertrouwen.

De eerste die Bayat naar Bretagne stuurde, was Guillaume Gillet, op 1 januari 2016. Nantes betaalde Anderlecht 2 miljoen euro voor de 32-jarige middenvelder. Het is dan wachten tot de zomer van 2017 voor Bayat weer drie spelers bij de Franse club stalt: op 1 juli ruilt Joris Kayembe het reserveteam van Porto in voor Nantes, zo’n maand later krijgt AA Gent 4,5 miljoen euro voor de komst van hun Malinese aanvaller Kalifa Coulibaly en KV Oostende doet ook een goede zaak met de verkoop van Yassine El Ghanassy.

Blijkbaar tot tevredenheid van Nantes want in de zomer van 2018 overtuigt Bayat voorzitter Kita om een recordbedrag van circa 9 miljoen euro neer te tellen voor Anthony Limbombe, die van Club Brugge overkomt. Nantes neemt ook de Senegalese verdediger Kara op huurbasis over van Anderlecht en betaalt Udinese 4 miljoen euro voor de Braziliaanse middenvelder Lucas Evangelista.

Geen voltreffers maar dat belet Nantes niet om een zomer later weer zijn vertrouwen te stellen in Bayat. Flankspeler Dennis Appiah komt over van Anderlecht, terwijl ex-Gent-aanvaller Moses Simon door Levante wordt verhuurd, met de optie tot aankoop. Bayat overtuigt Nantes ook om ex-Charleroi-middenvelder Cristian Benavente te huren van het Egyptische Pyramids en doelman Alban Lafont van Fiorentina. Hij regelde ook de transfer van de Malinese centrale verdediger Molla Wagué die voor 1,5 miljoen euro bij Udinese vertrok.

Aan uitgaande kant regelde Bayat een uitleenbeurt van Limbombe aan Standard, de verkoop van de Braziliaanse verdediger Diego Carlos voor 15 miljoen euro aan Sevilla. Hij kreeg van Nantes het mandaat om de Franse middenvelder Valentin Rongier te transfereren: Bayat kon hem voor 13 miljoen naar Marseille verkopen. Lucas Lima bracht hij voor 6 miljoen euro naar Al Ahli.

Dat zijn de transfers die Bayats rond kreeg maar er waren er ook die afketsten, zoals die van Adrien Trebel (Anderlecht), Dylan Bronn (AA Gent), Opa Nguette (Metz) en Santy Ngom, die werd voorgesteld aan Oostende.