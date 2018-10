Bayat opnieuw verhoord, verdachten vandaag voor raadkamer: "Hij snapt niet vanwaar al dat gegoochel met miljoenen komt" Ken Standaert en Bjorn Maeckelbergh

16 oktober 2018

06u33 0 Belgisch Voetbal De raadkamer beslist vandaag of de negen verdachten in het voetbalschandaal langer achter de tralies blijven. Spilfiguur Mogi Bayat werd gisteren opnieuw verhoord over zijn aandeel in het miljoenendossier. "Miljoenen? Daar heeft Mogi nog geen enkele vraag over gekregen", klinkt het in de entourage van de spelersmakelaar.

Het was gisterochtend druk aan de griffie in Tongeren waar de advocaten van de negen verdachten van het recentste voetbalschandaal voor het eerst het dossier van hun cliënten konden inkijken. In het kleine kamertje kregen de advocaten niet veel tijd om de zes dikke kaften vol onderzoeksstukken uit te pluizen en de verdediging van hun cliënten voor de raadkamer vandaag voor te bereiden. Eén advocaat liet zes medewerkers de hele voormiddag het dossier inscannen terwijl de advocaten van de acht overige verdachten -net als bij de voorleiding voor de onderzoeksrechter vorige week - in een lange wachtrij stonden. Daarom wordt er rekening mee gehouden dat sommige advocaten vandaag uitstel zullen vragen.

Spilfiguur Mogi Bayat werd gisteren opnieuw op de rooster gelegd door de speurders. Vrijdag en zaterdag werden andere aangehouden verdachten ook al opnieuw verhoord – onder hen onder andere bestuurders van KV Mechelen die in verband gebracht worden met matchfixing tijdens de degradatiestrijd eind vorig seizoen.

Volgens Bayats naasten kreeg de beruchte spelersmakelaar voorlopig nog geen vragen over miljoenenconstructies. "Hij snapt niet vanwaar al dat gegoochel met miljoenen komt", klinkt het. "De bedragen waarover hij bevraagd is, komen in de verste verte nog niet in de buurt van wat vorige week bekendgemaakt is. De politie vroeg hem uitleg over één spelerstransfer waarbij een bepaalde som niet correct zou zijn aangegeven. Dat is alles."

Bevriende juweliers

Bayats advocaten kwijt willen niets kwijt over de inhoud van de verhoren van hun cliënt. Ze reageren wel op de op maat gemaakte geheime ruimte waarin Bayat volgens de speurders de lege dozen van luxehorloges ter waarde van zo’n 8 miljoen euro bewaarde. "Zo verborgen was die ruimte niet hoor", zegt advocaat Tom Bauwens. "Je moet dat meer zien als een soort op maat gemaakte vitrinekast, zoals wie postzegels verzamelt daar speciale boeken voor koopt en wie munten verzamelt specifieke kaften heeft." Gerechtelijke bronnen noemen die uitleg 'belachelijk’. Maar volgens Bauwens houdt het ook geen steek dat de horloges cadeaus geweest zouden zijn, zoals de speurders vermoeden. "Als je zo’n duur voorwerp cadeau geeft, geef je toch de doos erbij?" Bayat kocht de doosjes volgens zijn advocaat aan "bij bevriende juweliers of via veilingen".

De advocaten van Bayat en de raadsman van Dejan Veljkovic - de andere spilfiguur - wilden niet kwijt of ze vandaag de vrijlating vragen voor hun cliënten.