Bayat, Laurent Denis en Steemans verschijnen vrijdag voor Tongerse raadkamer YP

26 november 2018

17u39

Bron: Belga 1 Belgisch Voetbal In het onderzoek naar voetbalfraude zitten momenteel nog drie personen in voorhechtenis: spelersmakelaar Mogi Bayat, ex-advocaat Laurent Denis en Thierry Steemans, financieel directeur van KV Mechelen. Komende vrijdag moeten ze voor de raadkamer in Tongeren verschijnen. Dat liet het federaal parket vandaag aan Belga weten.

De drie werden met een hele reeks andere verdachten op 10 oktober gearresteerd in kader van de operatie Zero of operatie Propere Handen voor een onderzoek van het federaal parket naar voetbalfraude. Mogi Bayat werd in verdenking gesteld van witwas en lidmaatschap aan een criminele organisatie. Ex-advocaat Laurent Denis zou gelden op zijn derdenrekening hebben geplaatst om het in de witwascarrousel te laten meedraaien. Thierry Steemans is in verdenking gesteld van corruptie. Hij zou betrokken zijn bij omkoping van voetbalclub Waasland-Beveren.

Vorige week werd een andere spilfiguur, spelersmakelaar Dejan Veljkovic, voorwaardelijk in vrijheid gesteld nadat hij met het federaal parket een deal had gesloten in het kader van de wet voor regeling van spijtoptant. Zijn straf is voorlopig vastgelegd op een gevangenisstraf van vijf jaar met uitstel, een boete van 80.000 euro en een omvangrijke verbeurdverklaring. In ruil moet Veljkovic oprechte en volledige verklaringen afleggen over zijn aandeel en de rol van derden in het voetbalfraudedossier.