Bayat en zes andere verdachten weten dinsdag pas of ze vrijkomen, beslissing over Vertenten langer uitgesteld BJS/PLA/KSN

26 oktober 2018

09u40 14 Belgisch Voetbal Vandaag valt er geen beslissing over de verdere aanhouding van de verdachten in het dossier Propere Handen. De KI velt haar oordeel pas dinsdag. De zaak van scheidsrechter Bart Vertenten is op vraag van zijn advocaat Hans Rieder uitgesteld naar 8 november. Enkele dagen daarvoor, op 5 november, wordt het wrakingsverzoek van Rieder voor het Antwerpse hof van beroep behandeld.

De zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen was omstreeks 9.10 uur van start gegaan. Opvallend: er werd beslist om de advocaten van de acht verdachten allemaal tegelijk te laten binnengaan. Doorgaans gaan ze een voor een binnen om hun cliënt vrij te pleiten.

Als laatste arriveerde meester Sven Mary, de advocaat van makelaar Karim Mejjati. Omdat de deur van de KI op slot zat, werd hij door een medewerker van het hof van beroep via een achterdeur binnengeloodst.

Om 12.45 uur laste de KI een middagpauze in. Voor vijf van de acht verdachten is er al gepleit. De advocaten voor de drie andere verdachten komen in de namiddag aan bod. Het federale parket kan akkoord gaan dat twee van de acht verdachten met een elektronische enkelband worden vrijgelaten, met name Maria Bogjevska (vrouw van makelaar Dejan Veljkovic) en Oliver Somers (hoofdaandeelhouder KV Mechelen).

Of de rechters van de Kamer van Inbeschuldigingstelling daarop ingaat, weten de verdachten pas aanstaande dinsdag. Dat neemt de KI een beslissing.