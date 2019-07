BAS spreekt zich uit: geen Belgisch en Europees bekervoetbal voor KV Mechelen, maar ook geen puntenaftrek LPB/GVS

17 juli 2019

13u28 426 Belgisch voetbal Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft zijn definitieve vonnis bekendgemaakt in de matchfixingaffaire rond KV Mechelen. Geel-rood mag komend seizoen starten in 1A zónder puntenaftrek. Malinwa wordt wel uitgesloten van Belgisch en Europees bekervoetbal.

Het BAS heeft zich vanmiddag een tweede keer uitgesproken in de matchfixingzaak rond KV Mechelen. Vorige week woensdag kreeg de club al te horen dat ze volgend seizoen in 1A mag aantreden, vandaag volgde het nieuws dat dat zonder puntenaftrek gebeurt. “De vordering van het bondsparket tot degradatie van KV Mechelen en het opleggen van een puntenhandicap is onontvankelijk wegens laattijdigheid”, staat te lezen in het vonnis van het BAS.

Belgisch en Europees bekervoetbal zit er voor geel-rood echter niet in. Het BAS acht KV Mechelen en vier van zijn bestuurders schuldig aan daden van competitievervalsing en volgt de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep van 1 juni, die Malinwa één seizoen wilde uitsluiten van bekervoetbal. Gisteren kreeg KV Mechelen van de UEFA nog te horen dat de club tot nader order mocht deelnemen aan de Europa League. Na het vonnis van het BAS zal de Europese voetbalbond wellicht zijn mening herzien en de Mechelaars de toegang tot Europees voetbal ontzeggen.

“KV Mechelen heeft enkel de beslissing binnengekregen en nog geen motivatie. De club wacht deze af en zal deze eerste bestuderen voor ze zal reageren”, luidt het in een korte reactie op de website van KVM.

UEFA verrast

Bij de UEFA vielen ze uit de lucht toen ze gecontacteerd werden over de beslissing van het BAS. “Ik verneem het nieuws rond de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport van u”, toonde een woordvoerder van de UEFA zich verrast in een reactie aan Belga. “We kunnen hier logischerwijze niet meteen op reageren. We zullen moeten samenzitten en overleggen met onze juridische afdeling en vervolgens een beslissing nemen. Vanzelfsprekend zal die beslissing niet lang op zich laten wachten.”

De beslissing van de UEFA is voor verschillende partijen hoogdringend. Over acht dagen staat de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League op het programma tussen het Roemeense Viitorul Constanta en een Belgisch team, Antwerp of eventueel nog AA Gent. Door de uitsluiting van Mechelen door het BAS is het mogelijk dat Antwerp een voorronde “opschuift” en Gent de plek van de Great Old in de tweede voorronde inneemt. Dat is echter geen zekerheid. Het is ook mogelijk dat de UEFA het ticket van Mechelen afneemt zonder het toe te kennen aan een ander Belgisch team.

Ook de Belgische voetbalbond liet van zich horen. De KBVB hoopt nog steeds de vijf Europese tickets te kunnen handhaven. “De KBVB zal UEFA hiervan informeren en zal alles in het werk stellen teneinde de vijf Europese tickets voor onze Belgische clubs te kunnen behouden. De UEFA zal haar eigen tuchtprocedure volgen.”