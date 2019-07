BAS spreekt zich uit: geen Belgisch en Europees bekervoetbal voor KV Mechelen, maar ook geen puntenaftrek Redactie

17 juli 2019

13u28 136 Belgisch voetbal Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft zijn definitieve vonnis bekendgemaakt in de matchfixingaffaire rond KV Mechelen. Malinwa mag komend seizoen starten in 1A zonder puntenaftrek. De Maneblussers worden wel uitgesloten van Belgisch en Europees bekervoetbal.

Het BAS heeft zich vanmiddag een tweede keer uitgesproken in de matchfixingzaak rond KV Mechelen. Nadat Malinwa vorige week woensdag al te horen kreeg dat het volgend seizoen in 1A mag aantreden, volgde vandaag het nieuws dat er evenmin een puntenaftrek komt. “De vordering van het bondsparket tot degradatie van KV Mechelen en het opleggen van een puntenhandicap is onontvankelijk wegens laattijdigheid”, staat te lezen in het vonnis.

Belgisch en Europees bekervoetbal zit er voor geel-rood echter wel niet in. Het BAS volgt immers de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep van 1 juni, die Malinwa één seizoen wilde uitsluiten van bekervoetbal. Gisteren kreeg KV Mechelen van de UEFA nog te horen dat de club vooralsnog mocht deelnemen aan de Europa League. De Europese voetbalbond zal wellicht het BAS nu volgen en de Mechelaars de toegang tot Europees voetbal ontzeggen.

“KV Mechelen heeft enkel de beslissing binnengekregen en nog geen motivatie. De club wacht deze af en zal deze eerste bestuderen voor ze zal reageren”, luidt het in een korte reactie op de website van KVM.