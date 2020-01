BAS geeft OHL gelijk: stilgelegde wedstrijd tegen Union door stroompanne moet herspeeld worden Redactie

31 januari 2020

15u05 3 Belgisch voetbal Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft beslist dat de wedstrijd tussen Oud-Heverlee Leuven en Union Sint-Gillis in de Proximus League herspeeld moet worden.

Door een stroompanne aan Den Dreef werd de topper tussen OHL en Union op vrijdag 1 november in de 54ste minuut gestaakt bij een 0-0-stand. Na vier onderbrekingen die samen de maximale wachttijd van 30 minuten overschreden, blies scheidsrechter Vermeire de partij definitief af. OHL liet netbeheer Fluvius de stroompanne onderzoeken, en was ervan overtuigd dat die gelinkt was aan een stroomuitval in de Kardinaal Mercierlaan, de straat waarin het Leuvense stadion zich bevindt.

Maar OHL werd door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB in het ongelijk gesteld en verloor de partij met 0-5. De Leuvenaars gingen in beroep tegen deze beslissing bij het BAS en kregen over heel de lijn gelijk. Het BAS oordeelde enerzijds dat het scheidsrechtersverslag onvoldoende gemotiveerd was om de beslissing van de ref om de wedstrijd te staken te verantwoorden, en anderzijds dat de lichtpanne een geval van overmacht was.

Het is nu aan de Pro League om een nieuwe speeldatum vast te leggen. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Deze beslissing heeft geen invloed meer op de eindstand in de eerste periode, maar mogelijk wel op het algemeen klassement.

