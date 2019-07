BAS doet uitspraak: KV Mechelen en Waasland-Beveren degraderen niet DVDA/GVS

10 juli 2019

14u54

Bron: VTM NIEUWS, eigen berichtgeving 1368 Belgisch voetbal Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft vandaag geoordeeld dat KV Mechelen en Waasland Beveren niet degraderen na het matchfixingdossier. Beerschot en Lokeren treden volgend seizoen dus aan in 1B. Op de motivering van het BAS is het nog even wachten.

KV Mechelen deelde het nieuws intussen zelf mee op haar website. “Het BAS nam een tussentijdse beslissing om duidelijkheid te scheppen voor de start van de competitie. Zo oordeelt het dat degradatie geen mogelijke sanctie is en dus mag KV Mechelen na de verdiende sportieve promotie in 1A starten”, verduidelijkt KVM

“Het BAS heeft verder nog geen uitspraak gedaan over een volledige vrijspraak of andere mogelijke sancties. Of KV Mechelen Europees aan de slag zal kunnen, is op dit moment nog niet duidelijk, daar spreekt het BAS zich nog niet over uit. Eén ding is wel zeker: op 27 juli speelt KV Mechelen zijn eerste wedstrijd van de competitie in 1A op het veld van Zulte Waregem.”

BAS in tussentijdse beslissing: "Degradatie is onmogelijk"

👉 KVM start zo met zekerheid in 1A

👉 https://t.co/QeDN6kTkz8 #wegaanmetznallen pic.twitter.com/v2qT1rvR9r KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Twee maten en twee gewichten

In het dossier rond de matchfixing werd KV Mechelen op 1 juni door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond veroordeeld tot degradatie, Waasland-Beveren ging toen vrijuit. Door de beslissing zou KV Mechelen geen Europees voetbal mogen spelen en mag het volgend jaar ook niet deelnemen aan de Beker van België. Maar de club ging in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Dat Waasland-Beveren wel werd vrijgesproken, vond men niet kunnen. Volgens de advocaten van KVM werd er met twee maten en twee gewichten gewerkt.

“Er zijn een aantal zeer fundamentele punten door ons opgeworpen en die ons inziens ten onrechte genegeerd en waar er onvoldoende gehoor aan gegeven is. We hebben een sterke zaak, maar de manier waarop ze nu beslecht is, is slechts op basis van enkele willekeurige stukken”, klonkt het toen bij advocaat Joris Van Cauter.

Europees?

Het BAS boog zich over de zaak, vandaag volgde de uitspraak. Hun conclusie: KV Mechelen en Waasland-Beveren treden volgend seizoen aan in 1A. Dit betekent ook dat Beerschot en Lokeren volgend seizoen beginnen in 1B. Op de motivering van het BAS is het nog even wachten, maar bij Mechelen springen ze alvast een gat in de lucht. Of dit betekent dat Malinwa ook Europees mag spelen, is dus nog koffiedik kijken. Mogelijk grijpt de UEFA nog in met een sanctie. Wat wel vaststaat: KV Mechelen begint haar seizoen op 27 juli bij Zulte Waregem. Waasland-Beveren ontvangt op de openingsspeeldag Club Brugge.

Miljoenenclaim Lokeren

Lokeren legt zich alvast niet neer bij de beslissing van het BAS en dient een miljoenenclaim in tegen de voetbalbond. De Waaslanders zouden als zeventiende club in 1A willen vertoeven. Lukt dat niet, gaan ze voor een forse schadeclaim.