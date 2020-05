BAS beslist vanaf vandaag over proflicenties, maar hoe werkt dat net? RN

04 mei 2020

06u14 0 Belgisch voetbal Vanaf vandaag beslist het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) definitief over het lot van de profclubs die gebuisd werden door de licentiecommissie. Maar hoe beslist het?

Waarom is het BAS er?

Het BAS werd in het voetbal ingeschakeld als ultieme rechtsinstantie om toestanden zoals in 2007 te vermijden. Geel en Namen spanden toen elk een rechtszaak aan en bekwamen via de rechtbank dat ze allebei in een 2de klasse met 19 clubs mochten aantreden. Daarna ontstond het BAS.

Wie zetelt erin?

Het BAS bestaat uit een voorzitter (Herman Verbist) en twee ondervoorzitters: Frédéric Carpentier van Franstalige zijde, Guido De Croock van Nederlandstalige kant. Allemaal magistraten. Ze bestaat verder uit 59 ‘arbiters’, veelal juristen, maar ook financiële experts. Bekende namen zijn onder meer Joris Detollenaere, advocaat en ex-spits van Harelbeke en Jean-Marie Philips, jurist, ex-voorzitter van de Profliga, CEO van de KBVB en bestuurder van Union.

Hoe werkt het BAS?

Voor een definitieve beslissing over de licenties wordt telkens een driekoppige kamer samengesteld. De betrokken club en de voetbalbond mogen elk een ‘arbiter’ aanduiden, die op hun beurt samen een derde arbiter (de voorzitter) aanduiden. Niet elke arbiter komt in aanmerking. Arbiters kiezen er meestal zelf voor om niet voor bepaalde sporten te kunnen worden aangeduid, maar bij de minste schijn van ‘belangenvermenging’ kunnen zij ook gewraakt worden.

De drie aangeduide arbiters nemen samen een beslissing. Alle drie horen ze onafhankelijk te oordelen, ze zijn niet de ‘advocaat’ van de partij die hen aangeduid heeft (club of voetbalbond). “In de praktijk is men wel geneigd om het woord te voeren voor de partij door wie men aangeduid werd, maar aan het einde is er altijd een consensus”, zegt een insider.

Is het BAS milder dan de licentiecommissie?

Clubs die door de licentiecommissie gebuisd werden, kan het BAS weer boven water halen. Betekent dit dat het BAS milder is? Neen. Tot 2014 mochten clubs geen nieuwe stukken indienen bij het BAS, nu mag dat wel. “Als men in de gewone rechtspraak levenslang eist, geeft men de verdediging ook alle middelen om het evenwicht tussen inbreuk en sanctie te bewaren”, aldus een insider.

Omdat de gevolgen voor de clubs groot kunnen zijn, krijgen zij tot enkele dagen voor de zitting de tijd om bijkomende stukken in te dienen bij het BAS. Het gaat om een ‘tweede zit’, waarbij men eerdere gebreken kan rechtzetten. “Het gaat er tenslotte om dat een club bewijst dat ze solide is voor het volgende seizoen.” Het verdict van het BAS kan daardoor milder zijn dan dat van de licentiecommissie, maar het is hoe dan ook bindend.

