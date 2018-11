Bart Vertenten nog minstens een week in de cel Redactie

08 november 2018

14u01

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal De verdediging van Bart Vertenten heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling vandaag opnieuw om uitstel gevraagd. De scheidsrechter, die werd aangehouden in het onderzoek naar fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal, zal nu op 15 november voor de KI verschijnen, die dan zal beslissen of hij al dan niet verder aangehouden blijft.

Vertenten werd door onderzoeksrechter Joris Raskin in verdenking gesteld van criminele organisatie en private corruptie. De scheidsrechter en zijn advocaat Hans Rieder willen dat Raskin van het onderzoek wordt gehaald, omdat hij ook zetelde in de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Raskin weigert een stap opzij te zetten, waardoor het nu aan het hof van beroep in Antwerpen is om te beslissen of hij in dit dossier onderzoeksrechter kan blijven of niet. Het wrakingsverzoek werd op 5 november door het hof behandeld, maar een arrest wordt pas begin volgende week verwacht. De verdediging van Vertenten vroeg de KI daarom om de zaak nogmaals uit te stellen.