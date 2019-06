Baden in luxe: hier resideren Walem en zijn U21 tijdens het EK Pieter-Jan Calcoen

07 juni 2019

07u44 1 EK voor beloften Aan de omstandigheden zal het niet liggen. De U21 zetten vandaag de laatste rechte lijn richting EK in op het luxueuze oefencomplex van Catania.

België-Italië staat 1-0. Figuurlijk dan toch: de Belgische voetbalbond heeft de Italiaanse collega’s - tegenstander in de poulefase - afgetroefd in de zoektocht naar een stageoord. De Italiaanse beloften mikten immers op Torre del Grifo, het nieuwe oefencomplex van Catania, maar finaal zijn het de jonge Rode Duivels die vandaag op Sicilië arriveren. Met dank aan bondscoach Johan Walem, die handig gebruik maakte van zijn goeie connecties bij zijn ex-club - zonder hem was het niet gelukt.

De inspanningen van Walem zijn makkelijk te verklaren: de omstandigheden in Torre del Grifo zijn perfect. Er zijn vier voetbalvelden, waarvan twee met kunstgras, aanwezig. Ook zijn er fitnesszalen, massageruimtes, een perslokaal, een revalidatiecentrum, zwembaden met wellness, vergaderzalen en ook een hotel. De U21 verblijven op het complex zelf, wat maakt dat ze verplaatsingen kunnen vermijden. Goed weer is op het eiland in de Middellandse Zee een garantie: men verwacht minstens 27 graden. Rust eveneens, want het domein is in een buitenwijk gelegen.

De U21 trainen vanavond, na twee dagen rust, een eerste keer in Catania. Dinsdag is er een oefenduel achter gesloten deuren, vrijdag reizen ze naar uitvalsbasis Formigine.

Italië met Keane, Spanje met Ceballos tegen jonge Duivels

Pfieuw. Tegenstanders van de jonge Duivels Italië en Spanje starten met een op papier erg getalenteerde selectie aan het EK U21. Zo is onder meer Juventus-fenomeen Moise Keane van de partij bij de Italianen. Ook Nicolo Barella (Cagliari), Lorenzo Pellegrini (AS Roma) en Federico Chiesa (Fiorentina) zijn gevestigde waarden in de Serie A. De bekendste namen bij Spanje zijn Carlos Soler (Valencia), Dani Ceballos (Real Madrid) en Fabián Ruiz Peña (Napoli). Opvallend: er is niemand van Barcelona geselecteerd.