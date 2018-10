Autohandelaar: "Veljkovic kwam samen met Delferière een wagen kopen in mijn zaak" LPB

11 oktober 2018

13u24

Bron: TV Oost, VTM Nieuws 11 Belgisch Voetbal Een autohandelaar uit Aalst is met een opmerkelijke verklaring op de proppen gekomen in de zaak rond fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. Volgens de man bood makelaar Dejan Veljkovic zich samen met scheidsrechter Sébastien Delferière in zijn zaak aan om een auto te kopen.

"Veljkovic is hier op een dag met een vriend een auto komen kopen, later bleek dat scheidsrechter Sébastien Delferière te zijn", zegt François Thoen, eigenaar van een Volkswagen/Audi-garage, aan VTM Nieuws. Uiteindelijk kocht Delferière de auto ook met een extra korting van 1 procent dankzij bemiddeling van Veljkovic, aldus de autohandelaar. "Voor mij was Delferière een klant als een ander. Mijn job is auto's verkopen. Aan wie speelt voor ons geen rol. Als morgen koning Albert komt, probeer ik aan hem ook een auto te verkopen."

De garagehouder voegt er nog aan toe dat Veljkovic regelmatig met mensen uit de voetbalwereld op bezoek kwam in zijn garage. "Philippe Clement is hier ook naar een cabrio komen kijken voor zijn vrouw", zegt Thoen aan TV Oost. "Maar of hij die cabrio nu heeft gekocht, herinner ik mij niet meer."

De Belgische toprefs Sébastien Delferière en Bart Vertenten zouden erg nauwe banden hebben onderhouden met Dejan Veljkovic. De Servische makelaar zou ook geld hebben geïnvesteerd in de voetbalschool van Delferière.