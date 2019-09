Zelfs zij krijgen het soms op hun heupen: Eupen-fans fluiten eigen spelers uit

AR

01 september 2019

12u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 Eupen Vandaag is het fandag bij AS Eupen. Een stormloop zal het niet worden. Zelfs vergevensgezinde supporters, krijgen het soms op de heupen. Kehrweg ontsnapt daar niet aan. Na afloop van de match tegen STVV werden de thuisspelers door hun publiek uitgefloten. Het is waarschijnlijk niet de eerste keer, maar zelf hebben we het nog nooit meegemaakt.

Met reden, die uiting van misnoegen. Verder dan een blind slotoffensief geraakten de Panda’s niet. Geen vloeiende combinaties, te weinig beweging zonder bal, geen speler die dribbelend een tegenstander uitschakelde, geen precisie bij de afwerking. De 0-0 op Club Brugge had het zelfvertrouwen kunnen stimuleren. Niet, dus.

Benãt San José probeert positief te blijven: “In balbezit speelden we niet slecht.” Probleem: tot STVV zich beperkte tot het veilig stellen van de 0-2, bleef Eupen hangen op 33 procent balbezit. “We bevonden ons vaak met vijf, zes spelers in of rond de box.” Probleem: ze liepen elkaar voor de voeten. “Zij waren efficiënt, wij niet.” Klopt: de meeste doelpogingen belandden over of naast. “Als je niet scoort, kun je niet winnen.” Klopt: wie zelfs geen open deur kan intrappen, maakt geen doelpunten. Met Garcia achter de bal, leverde vrijschoppen steevast gevaar of doelpunten op. Ook dàt ontbreekt.

Benãt San José zoekt de beste formule om het niveau van zijn ploeg op te krikken. Daar is tijd voor nodig. De helft van de kern is nieuw en de coach is dat ook. Tegen STVV was hij toe aan zijn derde veldbezetting. Deze keer een 4-4-2 met Toyokawa zwervend rond Rocha en Marreh als spelverdeler. De Japanner leverde een bevredigende prestatie. Voor Rocha valt de overstap van 1B naar 1A (voorlopig?) niet mee. Marreh was vorig seizoen een goede aanvulling naast Garcia, maar de rol van de Spanjaard overnemen, is te hoog gegrepen, al wekt hij de indruk zich geroepen te voelen.

Bovenop de dertien nieuwkomers hoopt San José nog op versterking. Een verdediger, middenvelder, aanvaller? “Al wie een meerwaarde betekent, is welkom”, aldus de coach.