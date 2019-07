Voorstelling Eupen: “Johan Cruijff is mijn grote voorbeeld” Alain Ronsse

12 juli 2019

10u28

Bron: Eigen berichtgeving 0

Eindklassement 2018-2019

12de in reguliere competitie, 5de PO 2 groep A

Blikvangers

Andreas Beck

Zijn visitekaartje — Stuttgart, Hoffenheim, Besiktas, de Duitse nationale ploeg — en zijn wedstrijdmentaliteit moeten hem toelaten een gids te zijn voor de ploeg op en naast het veld.

Danijel Milicevic

Werd vorig seizoen door Makelele gepasseerd. Nu Luis Garcia er niet meer is als spelbepaler en Beñat San José in Spaanse stijl heeft overgenomen, behoort een herrijzenis van Milicevic tot de mogelijkheden.

Nieuwkomers

Flavio Ciampichetti (CD Macara), Menno Koch (NAC Breda), Andreas Beck (VfB Stuttgart), Adrian Lapena (Real Sociedad B), Jon Bautista (Real Sociedad A).

Vertrekkers

Luis Garcia (stopt), Castro Montes (AA Gent), Youssef Msakni (Al Duhail), David Pollet (Charleroi), Mamadou Fall (Charleroi), Rocky Bushiri (Oostende), Julian Schauerte (Munster), Moussa Diallo (RWDM), Diawandou Diagne (Delhi Dynamos), Babacar Niasse (?), Remi Mulumba (?), Cheick Keita (Birmingham), Jordan Lotiès (?), Carlos Martinez-Castro (Heredanio)

• Beste aankoop: Andreas Beck

• Grootste verlies: Luis Garcia

Vermoedelijk elftal (4-3-3)

Van Crombrugge; Beck, Koch, Blondelle, Gnaka; Lazare, Marreh, Milicevic; Toyokawa , Ciampichetti, Bautista

Programma

Antwerp (thuis)

Gent (uit)

Waasland Beveren (thuis)

Club Brugge (uit)

Moeskroen (uit)

De ambitie van...

Algemeen directeur Christoph Henkel

“Garcia is vertrokken en de kans is groot dat Van Crombrugge ons eveneens verlaat. Toch ben ik ervan overtuigd dat we, dankzij de inkomende transfers en meer evenwicht, sterker zullen staan. Reken maar dat Kehrweg een zeer moeilijke verplaatsing zal worden voor de tegenstanders.”

Coach Beñat San José

“Johan Cruijff is mijn grote voorbeeld. Aan hem heeft het Spaanse voetbal zijn status te danken. Alle verhoudingen in acht genomen, streef ik ook attractief, naar voor gericht spel na. Eupen moet vaker scoren. Van zodra alle posities dubbel bezet zijn, zullen we een interessant competitief geheel vormen.”

Budget

10,7 miljoen euro

Stadion

Kehrweg (8.084 plaatsen)