Vazquez meteen klaar om te schitteren bij Eupen: “Ik ben scherp en fit” Alain Ronsse

19 augustus 2020

20u45 0

Bij Eupen stellen ze spelers voor aan de lopende band. Vandaag kwam nummertje elf aan de beurt: Victor Vazquez. De Spanjaard legde er de klemtoon op dat hij inzake fysieke conditie, nauwelijks achterstand heeft opgelopen. “Ik speelde weliswaar mijn laatste competitiewedstrijd in november, maar sindsdien heb ik bij Al Arabi en individueel getraind. Ik sta scherp en ben fit. Alleen het matchritme ontbreekt. Ik ben blij Adriano terug te vinden. Vooraleer ik naar Club Brugge vertrok, zijn we een seizoen samen geweest bij Barcelona, maar tussen zijn komst naar Eupen en de mijne is er geen enkel verband. Of er nog ex-spelers van Barça in aantocht zijn? Dat weet ik niet.”

Sportief directeur Jordi Condom pikte daarop in. “We gaan nog drie, misschien zelfs vier spelers aanwerven. Zeker een spits, een polyvalente middenvelder en een centrale verdediger. Als alles volgens plan verloopt, kunnen die transfers begin volgende week worden afgerond. Dan zijn we gewapend voor het beste seizoen ooit van Eupen in eerste klasse.”

