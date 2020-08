Van een straffe transfer gesproken: Eupen haalt Adriano, die 189 keer voor Barcelona speelde, in huis YP

12 augustus 2020

20u22 2 AS Eupen KAS Eupen heeft zich versterkt met niemand minder dan Adriano Correia. De linkerflankverdediger, 35 intussen, speelde tijdens de hoogdagen van zijn carrière 189 wedstrijden voor FC Barcelona, waarmee hij twee keer de Champions League won. Hij kwam ook 18 keer uit voor de Braziliaanse nationale ploeg. Hij tekent een contract voor één jaar.

Dat heet nog eens uitpakken op de transfermarkt. Adriano zat zonder club nadat zijn contract bij het Braziliaanse Athletico Paranaense twee dagen terug afliep, dus hebben ze in de Oostkantons het ijzer gesmeed terwijl het heet was. Adriano brak door bij Sevilla, waar hij tussen 2005 en 2010 tot 218 wedstrijden kwam (19 goals, 16 assists). Hij won er ook twee keer de Europa League, waarna Barcelona hem overnam voor zo’n 9,5 miljoen euro. En ook in Catalonië speelde hij een indrukwekkend palmares bij elkaar: vier keer kampioen in de Primera División, vier keer eindwinst in de Copa del Rey en twee keer laureaat in de Champions League - waaronder ook één treble, in 2015. Uiteindelijk klokte hij er af op 189 matchen, waarin hij 17 keer scoorde en goed was voor 23 assists.

In 2016 verkaste hij naar Besiktas, drie jaar later ging hij in eigen land voetballen bij Athletico Paranaense. Om nu dus na één jaar in Brazilië, tot groot jolijt van coach Jordi Condom, zijn tenten op te slaan bij Eupen. “Dit is een groot succes voor een club als Eupen”, aldus de Spaanse coach. “Hij is één van de meest succesvolle spelers in het internationale voetbal. Zijn kwaliteit en ervaring zijn een enorme surplus voor onze ploeg, de jonge spelers kunnen veel van hem leren. Met hem erbij gaan we er alles aan doen om er het beste seizoen in de geschiedenis van AS Eupen van te maken”, aldus nog Condom.

