Twee goals Amary Baby volstaan niet voor Charleroi tegen Eupen Alain Ronsse

20u04 0 BELGA AS Eupen Charleroi heeft tot tweemaal toe zijn voorsprong prijsgegeven. Baby scoorde voor en na de rust, maar werd door Leye -op strafschop- en Ocansey van antwoord gediend. Na Club Brugge en Waasland-Beveren weer geen winst in eigen huis voor de Carolo's.

Dessoleil miste van de eerste negende wedstrijden geen seconde. Het duel met Eupen moest hij noodgedwongen aan zich laten voorbijgaan als gevolg van een spierletsel. We blijven er even bij stilstaan omdat de centrale verdediger, na het uitvallen van Willems met een zware knieblessure, een vaste waarde is geworden met, als handelsmerk, een uitmuntend kopspel, zowel defensief als offensief.



Om Dessoleil te vervangen, had Mazzu twee keuzes: Diandy overhevelen van het middenveld naar het hart van de defensie of een beroep doen op Zajkov. De coach van Charleroi koos voor de jonge Macedonische A-international. Op de rechterflank behield Fall -doelpuntenmaker op STVV- de voorkeur op Lukebakio, die twee weken geleden openlijk zijn wrevel had geuit omdat hij op Stayen niet in de wedstrijdkern werd opgenomen. Hij was het niet eens met de uitleg van zijn coach, liet de youngster van Anderlecht weten. Niet doen, Dodi.



Bij Eupen startte Afif -die een schitterend doelpunt maakte tegen Genk- op de bank. Meer werkvolk zal geen luxe zijn, moet coach Condom allicht gedacht hebben.



De match begon vrij nerveus. Dat leidde slag om slinger tot interventies van ref Dierick met gele kaarten voor Tirpan en Fadlalla. Charleroi domineerde, maar uitgespeelde kansen leverde dat veldoverwicht niet op.

Van Crombrugge moest wel tussenkomen met de vuisten. Eén, twee, drie keer met succes. De vierde keer niet. In de 32ste minuut bracht Baby de thuisploeg op voorsprong na een geharrewar in de zestien.

Lang bleef de 1-0 niet op het scorebord. Nauwelijks drie minuten later werd de infiltrerende Wagué door Martos aangetikt in de rechthoek. Leye zette de strafschop om.

De rust werd opgefleurd door een koppeltje dat zich enkele uren voordien het ja-woord gaf en de wens had uitgedrukt het Stade du Pays de Charleroi daarbij te betrekken. Hij netjes in pak, zij in een witte trouwjurk met lange sleep. La jarretière de la mariée, kregen we -jammer genoeg- niet te zien.



In het vierde kwartier kregen de Carolo's -met Bedia in de plaats van Hendrickx- niet echt vat op het spelverloop. Eupen bleef goed blok vormen en dat volstond om dreiging in de buurt van Van Crombrugge te vermijden. Op het uur greep Mazzu een tweede keer in: out Fall, in Lukebakio. In de 64ste minuut claimde Charleroi op zijn beurt een strafschop voor een overtreding op Nurio. Dierick legde de bal net buiten de zestien. Een terechte beslissing. De thuisploeg verhoogde de druk op Eupen, het thuispubliek op ref Dierick.



Wat er zat aan te komen, kwam in de 73ste minuut uit. Baby bracht de Zebra's opnieuw op voorsprong met zijn tweede van de avond. Tijd voor Condom om de Qatarese belofte Afif in de brengen. Wagué probeerde een tweede penalty te forceren. Het leverde hem geel op.



Tien minuten voor tijd besliste Mazzu bijkomende zekerheid in de bouwen met Ilaimaharitra ter vervanging van Benavente. Beducht voor een herhaling van het scenario tegen Waasland-Beveren in het slot van 2-0 naar 2-2? Dat zal wel. Penneteau haalde met de voet een afgeweken bal uit zijn doelvlak. Een haakfout van Zajkov op Verdier werd de Carolo's fataal. In het verlengde van de vrije trap maakte Ocansey 2-2. De thuisploeg drong nog aan, maar daar bleef het bij.