Speler Eupen bekent gokken op eigen wedstrijd Niels Vleminckx

16 mei 2018

07u02 0 AS Eupen Eén speler van Eupen heeft bekend dat hij op een match van zijn eigen ploeg heeft gegokt. Zijn straf kan variëren van 600 tot 600.000 euro boete, of zelfs een gevangenisstraf tot een jaar.

Het parket van Eupen en de Kansspelcommissie voerden de afgelopen maanden onderzoek naar het gokgedrag van enkele spelers van KAS Eupen. Na de beruchte match tegen Moeskroen waaiden heel wat verhalen over spelers die in trainingsoutfit weddenschappen gingen plaatsen in lokale gokfilialen. In de weken die volgden, sloot en verzegelde het parket van Eupen een 'illegaal' gokkantoor waarvan de licentie verlopen was. De inspecteurs vroegen ook videobeelden op van de bewakingscamera's in de gokkantoren. Die gebruikten ze om na te gaan welke spelers op welk moment een weddenschap hadden geplaatst. Dat konden ze nadien vergelijken met de gokbriefjes die het gokkantoor op die tijdstippen had uitgeschreven.

Een vijftal spelers van Eupen werden uiteindelijk ondervraagd. "Eén van hen heeft ook toegegeven op de eigen wedstrijd gegokt te hebben", bevestigt de procureur. "Hij had gegokt op winst van het eigen elftal." De anderen gaan vrijuit.

Meer details wil het parket niet vrijgeven. Ook de Kansspelcommissie houdt zich overwegend op de vlakte, al bevestigt die de bevindingen van het parket wel. Aangezien gokken op de eigen ploeg tegen de kansspelwet is, kan dat bestraft worden met boetes tussen de 600 en 600.000 euro. Ook een gevangenisstraf tussen zes maanden en een jaar is een optie. Al lijkt dat laatste zeer onwaarschijnlijk. Ter herinnering: de gokkende Olivier Deschacht kreeg van de Kansspelcommissie een boete van 24.000 euro euro. Het beroep van de verdediger komt deze zomer voor.

De voetbalbond heeft nog geen officiële communicatie ontvangen over het dossier van de gokkende speler van Eupen. Het is ook nog onzeker of de bond zal optreden. Het bondsparket kan de zaak ongemoeid laten, een minnelijke schikking voorstellen of doorverwijzen naar de Geschillencommissie. Die kan beslissen om de speler te schrappen. Eupen bekijkt ondertussen zelf welke stappen (ontslag?) het kan nemen tegenover de gokkende speler.