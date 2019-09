Milicevic over Eupen, een verzameling van 31 spelers en 18 nationaliteiten Alain Ronsse

23 september 2019

12u22 0 AS Eupen Op basis van een negatiever doelsaldo is AS Eupen na acht speeldagen weggezakt naar de laatste plaats. Zo te zien wordt het eens te meer bikkelen tot het einde om de degradatie naar 1B te ontlopen. Als clubwatcher hadden we voor de Panda’s een rustig seizoen voorspeld. Een verkeerde inschatting van het potentieel nieuwkomers.

Coach Beñat San José beschikt over een kern van 31 (!) spelers, gespreid over 18 nationaliteiten: 8 Belgen, 3 Spanjaarden, 3 Ivorianen, 2 Iraniërs, 2 Malinezen, 1 Ghanees, 1 Duitser, 1 Nederlander, 1 Beniner, 1 Kameroener, 1 Japanner, 1 Gambiaan, 1 Zwitserse Bosniër, 1 Congolees, 1 Argentijn, 1 Guineeër, 1 Braziliaan en 1 Venezolaan. Een multinational onder Qatarees bewind, vertegenwoordigd door een Duitse CEO.

Een handicap zou dat niet zijn, mocht qua spelers de kwaliteit primeren op de kwantiteit, maar dat is bijlange niet het geval. De term ‘allegaartje’ is allicht overdreven, maar niet al te veel.

Danijel Milicevic, de Zwiterse Bosniër, is een kerel met ervaring, een landstitel en een succesrijke campagne met AA Gent in de Champions League. Bovendien een ‘revenant’ bij Eupen vermits hij daar van 2009 tot 2011 al speelde. Zijn visie: “Het is inderdaad moeilijk werken en moeilijk keuzes maken voor de coach. Een handvol spelers werden pas eind augustus aangeworven. Dat maakt het nog ingewikkelder om uit die hele bende de best uitgebalanceerde ploeg samen te stellen.”

Milicevic zelf moet het tot nu stellen met twee invalbeurten. “Ik heb met de coach gepraat. Hij is tevreden over mijn inzet op training en mijn gedrag binnen de groep, maar blijkbaar pas ik niet in het voetbal dat hij nastreeft. Wat kan ik anders doen dan mij daar bij neerleggen?”

Milicevic was erbij toen Eupen in 2010 op Sclessin ging winnen. “Als ploegmaats van toen herinner ik mij voor de vuist weg Werner, Vinalmont, Lepiller, Vandenbergh, Iadoli, Zukanovic, Obradovic, Colinet… Albert Cartier was Danny Ost komen vervangen als coach. Die dag was het groot feest… maar op het einde van het seizoen degradeerden we. Je handhaaft je niet met een stunt, wel met geregeld punten te pakken tegen rechtstreekse tegenstanders. Zoals volgend weekend op Cercle Brugge.”