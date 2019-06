Makelele niet langer coach van Eupen, Fransman blijft wel verbonden aan club Redactie

14 juni 2019

11u26 2 Eupen Eersteklasser Eupen neemt afscheid van hoofdtrainer Claude Makelele . Dat maakte de club bekend op haar website. “Makelele blijft echter verbonden aan de club en krijgt een nieuwe rol als ambassadeur voor sociale projecten tot het WK 2022 in Qatar. KAS Eupen zal zijn nieuwe hoofdcoach binnenkort introduceren”, klinkt het bij de Panda’s.

De Franse oud-international trainde Eupen sinds november 2017. Hij volgde toen de Spanjaard Jordi Condom op. Onder zijn hoede werd Eupen vorig seizoen twaalfde en het seizoen daarvoor vijftiende. Met het behoud werd twee keer de sportieve doelstelling behaald.

“In naam van onze vereniging, zou ik Claude willen bedanken voor zijn goede samenwerking, toewijding, professionaliteit en successen tijdens zijn periode bij KAS Eupen”, klinkt het bij directeur Andreas Bleicher. “Claude was de voorbije twee seizoenen cruciaal in het behoud. Nu hebben we besloten om een aanpak na te streven waar meer de focus ligt op de ontwikkeling van een getalenteerd en jong team dat aantrekkelijk voetbal speelt. Claude blijft echter in een nieuwe rol verbonden aan onze club, wat onze uitstekende relatie met en waardering voor Claude uitdrukt. Hij krijgt een nieuwe rol als ambassadeur voor sociale projecten tot het WK 2022 in Qatar. KAS Eupen zal zijn nieuwe hoofdcoach binnenkort introduceren.”

“Natuurlijk ben ik verdrietig om Eupen te verlaten, maar ik denk dat het de juiste beslissing is voor beide partijen,” stelt Makelele. “Eupen kan zich nu focussen op een nieuwe aanpak. Ik wens mijn opvolger veel geluk en kijk uit naar mijn nieuwe rol.”

De 46-jarige Makelele kende een roemrijke spelerscarrière bij clubs als Real Madrid en Chelsea. Als hoofdcoach had hij tot voor zijn passage bij Eupen alleen ervaring opgedaan bij Bastia.

C'est bien l'@AS_Eupen qui a mis un terme à sa collaboration avec Claude Makelele. Le prochain coach eupenois a été choisi, mais son nom n'a pas encore été dévoilé. https://t.co/3m14Zybc7A #mercato #lgfoot @lavenir_sport pic.twitter.com/QGt322oD1H David LIZ(@ David23Liz) link