Herhaalt de geschiedenis zich? Eupen kan zich tegen weer Moeskroen verzekeren van behoud AR

29 februari 2020

16u27 0 Eupen Zondag 11 maart 2018. Laatste speeldag van de reguliere competitie. AS Eupen verzekert zijn behoud in de Jupiler Pro League dankzij thuiswinst tegen Moeskroen. Iets minder dan twee jaar later is de geschiedenis voor herhaling vatbaar, vermits de Panda’s vanavond ‘Am Kehrweg’ opnieuw tegen Moeskroen hun plaats op het hoogste niveau veilig kunnen stellen, ongeacht de resultaten van Oostende, Cercle Brugge en Waasland-Beveren.

In vergelijking met 2018 staan aanvoerder Blondelle en co. er wel veel beter voor. Het zou zelfs best kunnen dat een groot gedeelte van de spanning al voor de aftrap wegvalt. Met nog drie speeldagen te gaan telt Eupen zes punten meer dan het laatste geklasseerde Waasland-Beveren. Indien de Waaslanders in de vooravond op de Freethiel verliezen van Anderlecht, dan volstaat twee uur later voor Eupen een gelijkspel tegen Moeskroen om definitief save te zijn.

Weer eind goed, al goed voor de Oostkantonners? Zo ziet het er inderdaad naar uit.

👉🏼 MATCHDAY !



⚽️ #EUPMOU

🏆 28ème journée JPL

🆚 @kas_eupen

🕕 20:00

🏟 Kehrweg#RoyalExcelMouscron pic.twitter.com/ciIrhGMVNu Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link