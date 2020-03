Geen technische werkloosheid voor spelers Eupen: “Financiële situatie maakt dat we verbintenissen kunnen nakomen” AR

26 maart 2020

18u16 0

Bij AS Eupen is technische werkloosheid niet van onmiddellijk belang. CEO Christoph Henkel: “We baden niet in de weelde, maar de financiële situatie waarin de club zich bevindt, biedt ons tot nader order de mogelijkheid om de aangegane verbintenissen na te komen. De spelers hebben een programma meegekregen om hun fysieke conditie te onderhouden in afwachting dat het duidelijk wordt of er nog in groepsverband kan worden getraind en of er nog zal worden gespeeld. Komen we dit seizoen niet meer in actie, dan zij het zo. Louter sportief is dat, gezien onze positie, van ondergeschikt belang. Van de nood een deugd makend, maken we van deze periode gebruik om de volgende campagne voor te bereiden.”

Daarbij horen uiteraard het al dan niet verlengen van contracten, van huurovereenkomsten of het lichten van opties.

Aflopende contracten: Siebe Blondelle, Mégan Laurent, Danijel Milicevic, Flavio Ciampichetti.

Aflopende huurovereenkomsten zonder optie: Olivier Verdon (Alavès), Omid Ebrahimi (Al Ahli), Jon Bautista (Real Sociedad), Knowledge Musona (Anderlecht).

Aflopende huurovereenkomsten met optie, maar zonder 31 maart als deadline: Saied Ezatolahi (Rostov), Jonathan Bolingi (Antwerp), Smail Prevljak (R.B. Salzburg).

De optie op Jordi Amat (Rayo Vallecano) werd inmiddels al gelicht. De Spaanse centrale verdediger blijft ook volgend seizoen bij Eupen. De jonge Konan N’Dri zag zijn goede invalbeurten beloond met een contract tot juni 2024.