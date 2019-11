Eupen zingt en swingt na zege tegen Genk: “Oh, wat zijde gij schoon...”

Alain Ronsse

03 november 2019

14u59 0 Eupen Wir sind da - On est là’: het nieuwe clublied van AS Eupen weergalmde zaterdagavond, na de eerste thuiszege van de Panda’s. Gevolgd door de Duitse vertaling van Tony Bells meezinger uit de jaren vijftig ‘Oh, wat zijde gij schoon, dat heb ik in jaren niet gezien, zo schoon, zo schoon…’ en afgesloten met ‘Oempa, Oempa, Oempa, Tralala…’ Fest Am Kehrweg.

“Dit was onze meest complete prestatie”, stelde Olivier Verdon. De 24-jarige centrale verdediger heeft iets weg van Guchi Onyewu, ex-La Louvière en vooral Standard. Sterk op de man, sterk in de lucht, snel reagerend en niet bang om er een lap op te geven. Verdon voorkwam een vroeg doelpunt van Odey, dat het verloop een totaal andere wending had kunnen geven.

“Meer dan een moment in de match was dat niet, want het is bij die éne doelkans voor Genk niet gebleven”, vervolgde de in Frankrijk geboren Beniner. “We hebben als team sterk moeten presteren om deze eerste thuiszege veilig te stellen. Dat we daarin geslaagd zijn, is vooral te wijten aan het feit dat we de richtlijnen van de coach strikt hebben nagevolgd.”

De voorbije weken opteerde Beñat San José voor een 4-3-3 met Amat als bijkomende verdedigende middenvelder. Om Genk te pareren, schakelde de Spaanse coach over op een systeem met drie centrale verdedigers (Amat, Verdon en Blondelle) en twee backs (Beck en Schouterden) die hoog positie kozen en naar binnen knepen om zonodig centraal bijstand te verlenen.

“Onze coach heeft Genk goed ontleed. Hij kwam tot de conclusie dat er van de landskampioen meer offensieve kracht uitgaat dan van Anderlecht. Dat is de reden waarom hij defensief extra maatregelen trof en ons de opdracht gaf kort op de man te spelen. Ik kan me best voorstellen dat het voor de tegenstander moeilijk was om ruimte te creëren.”

‘Eupen is niet meer de ploeg van een maand geleden’, zei Felice Mazzu na afloop. “Daar ben ik het volkomen mee eens. Het heeft geduurd vooraleer we elkaar beter leerden kennen en vinden. Het team bestaat niet uit elf spelers, maar we zijn de voorbije weken wel uitgegaan van een typeploeg, die stilaan maar zeker kan terugvallen op automatismen. Met Ebrahimi in een sleutelrol? Onze Iraniër is inderdaad een belangrijke schakel. Hij werkt hard, kiest goed positie, stuurt bij, verliest zelden een bal en houdt het simpel. Spectaculair is dat allemaal niet, maar geloof me, de ervaring die Ebrahimi uitstraalt, is van goudwaarde voor het team.”

Met 10 op 12 bevindt Eupen zich niet langer in de gevaarlijke zone. “Daar mogen we niet op teren. We staan voor drie moeilijke opdrachten. Uit op Charleroi, thuis tegen Standard en uit op Zulte Waregem. We zijn in een paar weken tijd opgestaan, maar het kan even snel keren.”

De match tegen Standard valt samen met het feest van de Duitstalige Gemeenschap. Mede door de 1.500 tickets die de Gemeenschap zal offreren, verwacht de directie van Eupen voor het eerst sinds mensengeheugenis een uitverkocht stadion. “Dan is dat een afspraak die we zeker niet mogen missen”, besloot Verdon. (AR)