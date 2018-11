Eupen verdedigt zich na bizarre transfer: “Geen minderjarige getransfereerd naar Qatar”



14 november 2018

09u12

Bron: Belga 0 AS Eupen KAS Eupen heeft gereageerd op berichten over gesjacher met minderjarige spelers en de bizarre transfer van Mouhamed Mbayé naar FC Porto in 2016. “Eupen wenst dat de feiten objectief, genuanceerd en correct weergegeven worden”, klinkt het.

Begin deze week kwam de Qatarese Aspire Academy, de eigenaar van Eupen, in opspraak. Uit documenten van de Football Leaks blijkt dat de FIFA gesjoemel met de transfers van minderjarige spelers op het spoor was. Een onderzoek in Eupen en een audit bij de KBVB konden die praktijken echter niet bewijzen.

Daarnaast was er de opmerkelijke transfer van de Senegalese keeper Mouhamed Mbayé. Die speelt vandaag bij de B-ploeg van FC Porto, maar passeerde even via Eupen. Volgens Football Leaks wilde Aspire dat de Oostkantonners het geld van de deal ontvangen. Daarvoor werd een opmerkelijke transferconstructie opgezet.

Afhankelijk van het aantal wedstrijden dat Mbayé speelde, zouden de Portugezen een vergoeding aan Eupen storten. Die varieerde tussen 800.000 euro (regelmatig in de eerste ploeg) en 200.000 euro (minder dan 15 matchen in B-ploeg). Het lijkt erop dat Aspire wilde dat Eupen geld zou verdienen aan een transfer waar de ploeg eigenlijk niet bij was betrokken.

“De transfer van Mbayé is een voorbeeld van hoe contracten ook uitgewerkt kunnen worden in het belang van de speler”, reageerde Eupen in een persbericht. “Eupen wilde de doelman een kans geven om zich te meten in een Europese topclub door af te zien van transferbedragen en clausules in zijn contract op te nemen die de speler zouden dienen. Door die clausules kon Mbayé zoveel mogelijk wedstrijden spelen, wat natuurlijk van groot belang is voor zijn ontwikkeling.”

Geen klacht neergelegd

“Er is onder meer afgesproken dat Eupen geen vergoeding zou krijgen als Mbayé niet een minimaal aantal wedstrijden zou spelen voor de U19, of B- en A-ploeg van Porto. Dat was weinig waarschijnlijk, gezien zijn talenten. Eupen zou ook geld opstrijken als de speler een bepaald aantal wedstrijden uitsluitend voor de A-ploeg zou spelen, wat een grote uitdaging is voor een jonge doelman”, aldus de Panda’s.

“Het is onjuist en simpelweg fout dat spelers van Eupen getransfereerd werden naar Qatar als ze nog minderjarig waren. De journalisten van Football Leaks stellen vast dat er geen enkele klacht werd neergelegd. Eupen is voorts niet op de hoogte van onderzoeken naar dergelijke praktijken.”