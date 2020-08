Eupen pakt opnieuw uit: Victor Vázquez keert terug naar onze competitie AR

18 augustus 2020

12u37 14 Eupen Coach Beñat San José heeft niet gewacht tot na de 0-4 tegen Club Brugge om bovenop de tien nieuwkomers nog versterking bij Eupen in het vooruitzicht te stellen. De elfde inkomende transfer werd vandaag door de club bevestigd. Victor Vázquez tekende ‘Am Kehrweg’ voor 2 jaar.

Net als Adriano is Vázquez een ‘ex’ van Barcelona, met weliswaar dit verschil dat de inmiddels 33-jarige aanvallende middenvelder het bij Barça niet veel verder schopte dan de B-ploeg. Zijn beste periode beleefde Vázquez van juli 2011 tot januari 2016 in het shirt van Club Brugge. Voor de Gouden Schoen 2014 slechts met vijf punten voorafgegaan door Dennis Praet. Begin januari sprak collega Niels Poissonnier met de Spanjaard naar aanleiding van een oefenmatch van Club tegen Ajax, tijdens de winterstage van de Bruggelingen in Qatar. Vázquez toen: “Ik heb een paar weken geleden mijn contract bij Umm-Salal beëindigd. Ik ben uitgekeken op het voetbal in Qatar. Teleurstellend niveau, lege stadions, geen beleving. Geld alleen maakt niet gelukkig. Ik wil me opnieuw profvoetballer voelen. Ik heb nog enkele mooie jaren te gaan. Ik ben vrij. Ik hou van België. Mijn vrouw ook en mijn zoontje Leo is er geboren. Belgische clubs mogen mij dus bellen. Behalve Anderlecht of Standard, want daar wil ik niet aan de slag uit respect voor Club Brugge.”

Na acht maanden competitieve inactiviteit — hij speelde zijn laatste match met Umm-Salal in november van vorig jaar — wordt het uiteindelijk AS Eupen, via het duo Jordi Condom — Ivan Bravo. Condom is sportief directeur bij Eupen, zijn Spaanse landgenoot Bravo een invloedrijk aanspreekpunt achter de schermen bij de Panda’s, die binnen de Aspire Academy en de Qatarese voetbalbond een hoge functie bekleedt. Voordien speelde Bravo bij Barcelona, werkte als adviseur bij Real Madrid, was betrokken partij toen Roland Duchâtelet het Spaanse Alcorcon overnam en kwam op als kandidaat-overnemer van KV Oostende. Iemand met entrées, bevestigde Luciano D’Onofrio ons onlangs.

Van zodra hij conditioneel in orde is, kan Vázquez bij Eupen, samen met Cools en Peeters, een driehoek op het middenveld vormen. En nu op naar de twaalfde en dertiende inkomende transfer ‘Am Kehrweg’? Als we San José mogen geloven — en waarom niet? — zitten die in de pijplijn.

Lees ook:

Dankzij het zwarte boekje van Condom: waarom transfer van ex-Barça-titularis Adriano naar Eupen nog zó gek niet is (+)

EUPEN. De Panda’s ambiëren linkerkolom met opgefriste kern: “Eupen is een kleine naam, geen kleine club” (+)