Eupen-coach San José: “Aan grote namen die uitbollen heb ik geen behoefte, maar zo is Adriano niet” AR

14 augustus 2020

19u10 0 Eupen Behalve op matchdagen tegen topclubs is de perszaal ‘Am Kehrweg’ doorgaans halfleeg. Deze weekdag was er geen plaats meer vrij. Had enerzijds te maken met de social distancing, maar anderzijds ook met het feit dat de Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen, al was het maar heel even, dankzij de aanwerving van ex-ster Adriano, talk of the town is.

Coach Beñat San José kreeg de Braziliaan nog niet te zien. Wel te horen. “Voorlopig heb ik enkel telefonisch contact met hem gehad. Voldoende om mij gerust te stellen. Aan een grote naam die enkel aan uitbollen denkt, heb ik geen behoefte. Dat hoef ik, wat Adriano betreft, niet te vrezen. Hij klonk zeer enthousiast. Ondanks het grote verschil tussen wat hem hier te wachten staat en zijn succesrijk verleden bij de Seleção, Sevilla en Barcelona, is hij gemotiveerd. He likes this challenge. Als coach kan ik niet beter wensen. Ook al omdat Adriano op beide flanken kan worden ingezet, als verdediger of middenvelder.”

Adriano speelde zijn laatste match met Paranaense in de Braziliaanse Serie A vorige week donderdag. Bij de club uit Curitiba was hij ploegmaat van… Fernando Canesin (ex-Anderlecht en KVO). Het stadion van Paranaense, de ‘Arena da Baixada’, biedt plaats aan 45.925 toeschouwers. Ook dàt is een immens verschil met de Kehrweg.

Adriano is nog niet speelgerechtigd voor de match van zondag tegen Club Brugge, verduidelijkte San José, maar vermits hij geen gebrek heeft aan matchritme — en op voorwaarde dat zijn Covid-test negatief is — mag hij volgende vrijdag op KV Kortrijk aan de aftrap worden verwacht.

Aan ervaring zal het Eupen dit seizoen niet ontbreken. Adriano is 35, Poulain en Beck 33, Schouterden en Baby 31, Musona 30, Cools en Heris 29, Amat en Koné 28. Voeg daar nog doelman De Wolf (23) en Ngoy (22) aan toe en de conclusie is dat er voor de ‘youngsters’ in de groep niet veel plaats zal zijn.

Geen probleem voor coach San José. Geconfronteerd met de vaststelling dat N’Dri (19) goed en Nuhu (18) uitstekend presteerden op OHL — Nuhu werd zelfs man van de match—, trok hij onmiddellijk de handrem op: “Met alle respect, maar het zijn nog jonge spelers. Ze maken ‘mistakes’, zijn hun zenuwen niet altijd de baas. Dat is normaal. Als je 18 of 19 bent, kun je geen ervaring hebben. Wat niet betekent dat ik geen oog heb voor beloften. De kern biedt hen een ideale omkadering om te groeien en de U21 de kans om te spelen. We zijn trouwens nog niet klaar met inkomende transfers. We zoeken nog versterking. Of we riskeren uit te komen op een té brede kern? Neen. Ik zou alle spelers graag houden, maar dat is onmogelijk. Wie de club zal verlaten, zullen we helpen om de best mogelijke oplossing te vinden.”

San José bevestigde daarmee de visie van sportief directeur Jordi Condom: ‘15 titularissen aangevuld met jongeren’. En de ambitie om hoger te eindigen dan de voorbije jaren.

Lees ook:

Dankzij het zwarte boekje van Condom: waarom transfer van ex-Barça-titularis Adriano naar Eupen nog zó gek niet is (+)

Adriano niet als pionier: ook dit elftal ex-toppers beproefde geluk in Jupiler Pro League