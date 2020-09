De hele Qatarese nationale ploeg naar Eupen? Sportief directeur Condom reageert scherp op de geruchten AR

25 september 2020

21u11 1 Eupen De collega’s van La Dernière Heure pakten vandaag uit met een opmerkelijk verhaal. De nationale selectie van Qatar zou volgende zomer ‘en bloc’ naar AS Eupen worden getransfereerd om gedurende het seizoen 2021-2022 in de Jupiler Pro League, qua voetbal en beleving, ervaring op de doen met het oog op het WK van november-december 2022 dat in Qatar plaatsvindt.

Ter ondersteuning van het manoeuvre haalt La Dernière Heure vier argumenten aan. 1) Al de spelers die momenteel deel uitmaken van de nationale selectie zijn aangesloten bij Qatarese clubs. 2) De Qatarese voetbalbond is in eigen land dermate gezaghebbend dat geen enkele club zich zou kunnen of willen verzetten om zijn international(s) voor één seizoen af te staan. 3) Geen punt in het reglement van de Belgische voetbalbond verbiedt dergelijke invasie. 4) AS Eupen heeft de voorbije maanden Belgen aangeworven (Defourny, Heris, Miangue, Peeters, voetbalbelg Kayembe) om de noodzakelijke zes namen te kunnen invullen op het wedstrijdblad.

Op zich houdt het verhaal steek. AS Eupen is sinds 2012 in handen en afhankelijk van Qatari. Wat er al dan niet ‘Am Kehrweg’ gebeurt en belangrijke genoeg is, wordt in Doha beslist. De proef om jonge spelers — vaak van Afrikaanse afkomst — via de Aspire Academy in Eupen te laten doorgroeien en, indien nodig, na verloop van tijd te naturaliseren, heeft weinig of niets opgeleverd. Alleen Akran Afif passeerde langs Eupen en maakt momenteel deel uit van de nationale selectie.

Jordi Condom, sportief directeur van AS Eupen, reageerde scherp: “Onzin! Dat doet me denken aan mensen die nog niet beseffen dat de wereld rond is. Wie dat geschreven heeft, had best eerst met ons, als rechtstreeks betrokken partij, contact opgenomen om zijn verhaal aan de werkelijkheid te toetsen. Je moet een beetje serieus blijven. We hebben veertien spelers aangeworven die we, op een uitzondering na, een contract lieten tekenen tot 2023. Wat zouden we met die spelers volgende zomer moeten aanvangen? Ze op straat zetten?”

Volgens onze Duitstalige collega’s van Grenz Echo, doorgaans op de eerste rij als het over informatie gaat met betrekking tot de Panda’s, is het weliswaar niet uitgesloten dat drie, vier Qatarese internationals de kern volgende zomer komen aanvullen.