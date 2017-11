Claude Makélélé: van onopvallende 'Galactico' aan de zijde van Figo en Ronaldo naar een avontuur aan de Oostkantons Een portret van een van de betere verdedigende middenvelders uit de voetbalgeschiedenis Dries Mombert

"Waarom een extra laag goud op een Bentley smeren als je de motor bent kwijtgeraakt?" Het waren gevleugelde woorden van Zinédine Zidane, toen Real Madrid in de zomer van 2013 David Beckham losweekte bij Manchester United en Claude Makélélé liet vertrekken naar Chelsea. De motor achter de Galacticos moet nu als voetbalcoach Eupen weer op toerental krijgen in de Jupiler Pro League. Een portret.

Als voetballer was hij klein, zag hij er altijd tenger uit en scoorde hij amper goals. Neen, Claude Makélélé was in de hoogdagen van zijn voetbalcarrière geen kleurrijke voetballer. De geboren Congolees sprong werkelijk nergens in het oog, maar net in die rol blonk hij het meest uit. Een motor. Een rots in de branding.

Ongeslagen reeks bij Nantes

Zijn eerste strepen als voetballer verdiende Makélélé bij FC Nantes. Na het faillissement van Stade Brest kwam de toen 18-jarige middenvelder in al zijn tengerheid aan in West-Frankrijk. De jongeling kon meteen aardig zijn streng trekken op het middenveld van de Franse club en bleek op de koop toe een pak minder frêle dan aanvankelijk gedacht. "Les Canaris" behaalden in 1995 de zevende titel uit de clubgeschiedenis, met amper één verloren wedstrijd in de hele competitie. Patrice Loko en Nicolas Ouédec tekenden voor de goals. Claude Makélélé blonk uit in al zijn onopvallendheid.

Na zes jaar Nantes besloot de 1m68 grote balrecuperator zijn heil te zoeken bij Marseille. Een trede hogerop in het binnenland en na één seizoen uiteindelijk ook de grote stap naar het buitenland. Makélélé belandde bij Celta de Vigo in Spanje en deed ook daar weer z'n ding als stille motor van het team.

Galactico aan de zijde van Ronaldo, Figo en Zidane

Bij Real Madrid zwaaide intussen ene Florentino Perez de plak. De kersverse voorzitter van de Koninklijke broedde op een minutieus plan om de grootste voetballers ter wereld te strikken. Luis Figo kwam in 2000 als eerste over naar de Spaanse hoofdstad, Zinédine Zidane werd in 2001 binnengehaald. Tussenin kwam ook Makélélé de rangen versterken. Geruisloos, opnieuw uitblinkend in onopvallendheid.

Aan de zijde van Figo, Ronaldo en Zidane floreerde Makélélé op het Madrileense middenveld. Met twee titels en een eindoverwinning in de Champions League dikte het palmares van de Koninklijke danig aan. De Galacticos gingen opnieuw met de pluimen lopen, maar die hadden ze grotendeels te danken aan het oerdegelijke stofzuigwerk van Makélélé. De Franse international verbond het aanvallende met het verdedigende compartiment en werd door veel kenners even bepalend bevonden als Zidane en Figo.

Toch kon dat Real niet verhinderen om zijn verdedigende middenvelder voor 29 miljoen euro aan Chelsea te verpatsen. Niet kleurrijk genoeg, luidde het in de Spaanse hoofdstad. Florentino Perez blameerde zijn middenvelder door openlijk te stellen dat "Makélélé te traag en technisch beperkt is geworden." Grote vedette Zinédine Zidane huilde diep vanbinnen: "Waarom een extra laag goud op een Bentley smeren als je de motor bent kwijtgeraakt?"

Nadagen bij Chelsea en PSG

Makélélé zelf liet het niet aan zijn hart komen en ook bij Chelsea deed hij wat hij het best kon: ballen recupereren en het spel opnieuw op gang brengen. José Mourinho had het al snel begrepen en maakte van de Fransman het cement van zijn ploeg. Chelsea pakte twee opeenvolgende titels in de Premier League. Makélélé blonk andermaal uit in al zijn onopvallendheid.

In de nadagen van zijn carrière deed de verdedigende middenvelder nog eens hetzelfde bij PSG, al lukte het daar net niet om zijn werkgever naar clubsucces te leiden. De enige keer dat hij als voetballer dan toch eens uit de anonimiteit trad, was aan de zijde van model Noémie Lenoir.

Geen onverdeeld succes als coach: assistent bij PSG, ontslagen bij Bastia

Ook als coach blonk Makélélé niet echt uit, maar in tegenstelling tot zijn voetbalcarrière koppelde de Fransman dat als trainer niet aan de nodige resultaten. Na een periode als assistent onder Paul Clement bij Paris Saint-Germain volgde een heel bescheiden passage bij Bastia. Langer dan één half seizoen hield Makélélé het er niet uit.

Na een tussenstop als technisch directeur bij Monaco belandde de voormalige middenvelder opnieuw in de Premier League. Als nieuwe assistent van oude bekende Paul Clement begon hij opnieuw bij Swansea. Nu kiest Makélélé dus voor een opvallende move naar België. Kan ex-stofzuiger van Real Madrid de Eupense motor opnieuw aan de praat krijgen?

