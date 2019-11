Blondelle (Eupen): “Voor de rust geen vat op het bewegingsvoetbal van Standard” AR

24 november 2019

Tweede pijnlijke nederlaag op rij voor AS Eupen. Voor de competitieonderbreking verloren de Panda’s in Charleroi hoewel ze meer dan de thuisploeg de zege verdienden. Vanavond hadden ze uitzicht op een gelijkspel tot in de 93ste minuut. Eigen schuld, dikke bult, want aan de basis van die late 1-2 lag een gebrek aan concentratie. “Daar ben ik het volkomen mee eens”, aldus aanvoerder Siebe Blondelle. “We stonden met z’n allen uit positie op de inworp die het doelpunt van de Luikenaars inluidde. Zo kort voor het einde had we blijk moerden geven van meer maturiteit.”

Blondelle gaf toe dat Standard één uur lang het spelverloop had gedomineerd. “Vooral tijdens de eerste helft. Hoewel we op de hoogte waren van de tactisch aanpak van Michel Preud’homme, kregen we geen vat op het bewegingsvoetbal van de tegenstander op het middenveld. Jens (Cools, red.) moest bijna constant opboksen tegen een numerieke meerderheid met Vojvoda en Gavory die geregeld inschoven. We mogen van geluk spreken dat de wedstrijd aan de rust nog niet gespeeld was. Na de rust zijn we hoger beginnen te pressen en na de 1-1 van Schouterden, zag het er voor ons goed uit. Tot die fatale fase in de toegevoegde tijd.”

Verdon trad zijn aanvoerder bij. “C’est cruel! We verdienden een punt. Al was het maar voor de wilskracht en de acties waarmee we na de rust terugvochten. We dwongen zelfs voldoende kansen af om te winnen.”

De centrale verdediger, international in Benin, groeit gestaag. In zoverre dat hij in onze competitie de aandacht kan trekken van topclubs ? “Ik heb hier een zeer complete competitie aangetroffen, die internationaal onderschat wordt. Ik zou hier graag een stap hogerop zetten, maar de situatie is niet simpel. Ik werd door Alavès uitgeleend aan Eupen zonder aankoopoptie. Indien er niets veranderd, keer ik dus op het einde van het seizoen terug naar Spanje en is het aan Alavès om mee te beslissen over mijn toekomst.”