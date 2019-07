AS Eupen: een frappante gedaanteverwisseling om bij stil te staan Alain Ronsse

24 juli 2019

11u30 0 Eupen Zonder de solden af te wachten en evenmin ontzettend veel geld uit te geven heeft AS Eupen een bijna volledig nieuw elftal getransfereerd.

Twee doelmannen (Ortwin De Wolf en Romain Matthys), twee verdedigers (Andreas Beck en Menno Koch), twee verdedigende middenvelders (Jens Cools en Adrian Lapena) en vier aanvallers of offensieve flankspelers (Flavio Ciampichetti, Leonardo Rocha, Jon Bautista en Carlos Embalo). Anders dan de voorbije jaren, toen de kern hoofdzakelijk werd aangevuld met jongeren uit het circuit van de Qatarese Aspire Academy, gaat het deze keer in de meeste gevallen om spelers die in België, Spanje, Duitsland, Nederland, Italië en Zuid-Amerika ervaring hebben opgedaan. Dat alles onder leiding van Beñat San José, een coach die aanvallend voetbal nastreeft en openheid in de communicatie.

Een garantie dat die gedaanteverwisseling succes zal opleveren, is dat nog niet. Het zou echter niet verwonderlijk zijn, mochten de Panda’s uitgroeien tot een aangename verrassing van het seizoen in plaats van gecatalogeerd te worden tot kandidaat-daler, zoals dat in het verleden telkens weer het geval was.

De vrees dat het vertrek van aanvoerder/spelverdeler Luis Garcia pijnlijke gevolgen zou kunnen hebben is niet langer een gespreksonderwerp in de traveeën van het Kehrwegstadion en op de (grote) kans dat puntenpakker Hendrik Van Crombrugge de club zal verlaten, anticipeerde de directie met de aanwerving van Ortwin De Wolf, niet voor niets de nummer één van de nationale beloften van Johan Walem. Dat Ocansey Eupen ruilde voor KV Kortrijk zal geen leegte achterlaten. Sinds het vertrek van zijn spitsbroeder Onyekuru, was de Ghanees nog maar een schim van de wervelende winger. Quasi onzichtbaar op het veld, een éénzaat in de kleedkamer.

Eupen zet het seizoen in met een thuismatch tegen Antwerp, waar de transferactiviteit nog bijlange niet even ver gevorderd is. De kans is reëel dat de Panda’s meteen breken met hun traditionele valse tot rampzalige start. (AR)