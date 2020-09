‘Achtung Gefahr!’ Talentvol Eupen treedt op volle sterkte aan tegen AA Gent AR

11 september 2020

14u47 0 Eupen Eupen is vanavond aan zijn derde thuiswedstrijd toe. De tweede affiche. Na landskampioen Club Brugge, volgt nu vice-kampioen AA Gent. Tegen Club liepen de Panda’s tegen de lamp. 0-4 zonder pardon. Een maand later zullen de Buffalo’s ‘Am Kehrweg’ echter een andere tegenstander treffen. Eupen op volle kracht.

‘Duw een beetje, er kan nog eentje bij’. Herinnert u zich de meestamper van Bruggeling Jimmy Frey? Daar kwam het de voorbije transferperiode ‘Am Kehrweg’ op neer. Afgezien van Moeskroen — maar door de input van Lille is dat een geval apart — liet geen club van 1A deze zomer meer inkomende transfers registreren dan AS Eupen. Dertien in totaal, maar geen dertien in een dozijn. De meesten zijn onbetwistbaar versterkingen.

De interlandonderbreking bood coach Beñat San José de kans om in alle rust zijn nieuwkomers, die druppelsgewijs arriveerden, conditioneel op peil te brengen en in te passen. Hoewel Heris (geschorst) en Baby (geblesseerd) ontbreken, zal hij dus rijkelijk kunnen kiezen uit een gevarieerd en getalenteerd potentieel om het duel met AA Gent aan te gaan. De voorbije vier wedstrijden bleek dat nog niet het geval. Voor Adriano Correia bleef het bij een invalbeurtje tegen STVV, Victor Vazquez kwam nog helemaal niet in actie en de terugkeer van Smail Prevljak werd pas vorige week afgerond. Behoudens onvoorziene omstandigheden mogen ze alle drie aan de aftrap worden verwacht van de eerste thuismatch mét publiek — maximum 1.600 toeschouwers gespreid over de vier tribunes, wat ruim voldoende is om alle abonnees toe te laten mee te brullen met de hymne: ‘Wir Sind Da!’

Garanderen Adriano, Vazquez en Prevljak succes? Uiteraard niet, maar ze betekenen wel een flinke portie meerwaarde voor een ploeg die, zelfs zonder hen, al meer had moeten oogsten dan drie op twaalf. Tegen OHL, KV Kortrijk en STVV lag winst ruimschoots binnen bereik van de Panda’s, mocht de afwerking niet schromelijk in gebreke zijn gebleven. Om dat probleem op te lossen werd uiteindelijk toch een akkoord bereikt om Prevljak opnieuw over te nemen van RB Salzburg. Deze keer definitief. Een uitstekende zaak. Voor alle waarnemers — en ongetwijfeld niet het minst voor sportief directeur Jordi Condom — was het evident dat de 25-jarige Bosnische spits, midden al dat transfergedoe, de ontbrekende schakel bleef.

Prevljak verbleef van januari tot maart al ‘Am Kehrweg’. Hij scoorde in vier van de vijf wedstrijden waaraan hij deelnam voor de competitie werd stopgezet. Vorige vrijdag, in de oefenmatch tegen RWDM, trof hij na enkele baltoetsen al opnieuw raak. Een echte afwerker dus, die beter zal omringd zijn dan bij zijn eerste passage. Vazquez, Peeters, Musona, Baby (momenteel wel nog herstellende van een achillespeesblessure), Schouterden, Ngoy, Koné, de pittige N’Dri, Nuhu: aan leveranciers en afleiders kan het Prevljak als diepe spits normaliter niet ontbreken. Komt dat tot uiting en wordt dat verzilverd tegen de Buffalo’s?

Honger is de beste kok. Dat geldt zeker voor de Panda’s, nadat ze zich drie keer op vier de kaas van het brood lieten eten. Bovendien is een eerste zege na vijf speeldagen geen weelde voor een zelfverklaarde kandidaat-top 8. Daarna volgen immers niet meteen makkies: uitwedstrijden op Antwerp en Anderlecht. De Buffalo’s van Bölöni zijn verwittigd: ‘Achtung Gefahr!’

Welke Eupen-spelers heb jij gekozen voor je Gouden 11? Haast je, want vandaag is de laatste kans om je in te schrijven ! Stel op www.gouden11.be jouw ideale ploeg samen en win prachtige prijzen.

Lees ook: STVV pakt slechts een punt tegen tien Eupen-spelers: “Deden veel te weinig met ons overwicht”