Arm, arm Waasland-Beveren: zoveelste non-match, Lierse klasse te sterk Michael Vergauwen

21 april 2018

22u01 2 Belgisch Voetbal Oké, je kan play-off 2 aanwenden om wat te experimenteren. Maar om dan zó voor de dag te komen? Arm, arm Waasland-Beveren. De cijfers kleuren met de week roder. Lierse won met 0-1, en dat was allesbehalve onverdiend.

Eén op 24. Eén luttel puntje uit acht wedstrijden behaalde Waasland-Beveren. En nee, die matchen waren dus heus niet allemaal in play-off 2. “Je moet door de cijfers kijken”, wordt her en der al eens geponeerd. Oké dan. Los van de resultaten: waar is dat fris, aanvallend voetbal van enkele maanden geleden? Waar is die durf die de Waaslanders zo typeerde voor nieuwjaar? Het lijkt wel alsof de spelers alle gewoontes en automatismen, alle duidelijk herkenbare offensieve patronen die er onder Philippe Clement werden ingeslepen, vergeten zijn. De toverformule die W-B hun beste seizoen ooit bezorgde: kunnen ze zich niet meer herinneren. Alsof magiër Clement het met zich meenam naar Genk. Hoge backs? Niet meer gezien op de Freethiel. Flanken die de achterlijn halen? Een zeldzaamheid. Druk vooruit? Laat ons niet lachen.

Het Grote Niets

Waarvoor staat het huidige Waasland-Beveren? We hebben geen flauw idee. Offensief is het al weken huilen met de pet op. Twee veldgoals op zes matchen. Om over het defensieve compartiment nog te zwijgen. Geen énkele keer werd onder Vermant de nul gehouden. 24 tegengoals op 14 matchen. De laatste Wase zeges dateren ondertussen al van eind januari en begin februari, toen de geest van Clement nog ronddoolde in het Waasland. Sindsdien: het Grote Niets. We hebben medelijden met de W-B-supporter. Weken, maanden zó verwend. Dromend van play-off 1 zelfs. Om nu, niet eens zoveel later, het kneusje van play-off 2 te zijn. Zonde.

Winstpremie

Zo ook vanavond tegen Lierse. Na tien minuten al kwamen de bezoekers op voorsprong. Doelpunt Laurent, assist -kent u hem nog?- Yoni Buyens. En het had gerust 0-2, 0-3 kunnen zijn. Lekkere match van Lierke Plezierke. Bijna failliet? Dat is er op het veld alleszins niet aan het zien. Naast het veld trouwens nog veel minder. Knap hoe talrijk en enthousiast het Lierse-legioen het Beverse uitvak bevolkte. We hopen voor de spelers dat ze hun winstpremie van vanavond ooit zien. En voor de supporters ("En deze club, gaat nooit kapot", scandeerden ze) dat ze hun Lierse niet verliezen.