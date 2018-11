Antwerps hof van beroep doet uitspraak over wrakingsverzoek van Bart Vertenten IB

12 november 2018

06u07

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Het hof van beroep in Antwerpen velt vandaag zijn arrest over het wrakingsverzoek dat scheidsrechter Bart Vertenten heeft ingediend tegen onderzoeksrechter Joris Raskin, die het onderzoek leidt naar witwaspraktijken en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal.

Hans Rieder, de advocaat van Vertenten, is van mening dat Raskin niet meer objectief en onpartijdig te werk kan gaan, omdat hij bij de start van het onderzoek in januari nog lid was van de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Hij diende daarom een wrakingsverzoek in, maar Raskin weigerde een stap opzij te zetten. Het is nu aan het hof van beroep in Antwerpen om te beslissen of hij in dit dossier als onderzoeksrechter kan aanblijven.

Laattijdig ingediend wrakingsverzoek

Bij de behandeling van het wrakingsverzoek vorige week maandag was het federaal parket alvast van mening dat Rieder het verzoek laattijdig had ingediend. De aanklager zag ook geen probleem in de vroegere nevenactiviteit van de onderzoeksrechter en meent dat het wrakingsverzoek onontvankelijk en ongegrond is.

Het hof van beroep doet om 12.30 uur uitspraak.