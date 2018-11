Antwerps hof van beroep behandelt vandaag wrakingsverzoek Bart Vertenten IB

05 november 2018

06u58

Het hof van beroep in Antwerpen gaat zich vandaag buigen over het wrakingsverzoek dat scheidsrechter Bart Vertenten heeft ingediend tegen onderzoeksrechter Joris Raskin, die het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal leidt.

Hans Rieder, de advocaat van Bart Vertenten, verwijt de onderzoeksrechter belangenvermenging, omdat hij ook zetelde in de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). "Hoe kan iemand die verbonden is aan de voetbalbond beslissen over de aanhouding van mijn cliënt, die er als bediende een contract heeft lopen?", vroeg de raadsman zich af.

Raskin weigerde een stap opzij te zetten, waardoor het nu aan het hof van beroep in Antwerpen is om te beslissen of hij in dit dossier onderzoeksrechter kan blijven of niet. Het wrakingsverzoek wordt om 14 uur behandeld, waarna het hof binnen de acht dagen een oordeel moet vellen. Tegen de uitspraak van het hof is wel nog cassatieberoep mogelijk.

Mogelijke wedstrijdvervalsing

Bart Vertenten werd op 11 oktober aangehouden in het onderzoek naar fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal. De 30-jarige scheidsrechter werd in verdenking gesteld van omkoping en criminele organisatie. Hij zit nog altijd in de cel. Op 8 november moet de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling beslissen of hij al dan niet achter de tralies blijft.