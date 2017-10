Zware klap voor Obbi Oulare: acht weken buiten strijd door spierscheur Stijn Joris

14u58 3 Photonews

Zware klap voor Obbi Oulare. De aanvaller van Antwerp, die gisteren al in de eerste helft uitviel tegen Standard, is wellicht acht weken buiten strijd. Oulare liep een speurscheur in de quadriceps op, zo leerde nader medisch onderzoek. Bij Antwerp houden ze rekening met een onbeschikbaarheid van een achttal weken, zodat Oulare in 2017 zo goed als zeker niet meer in actie komt. Het is de tweede keer dit seizoen dat de robuuste spits voor langere tijd uitvalt. In augustus moest Oulare op het veld van KV Mechelen, ook al met een spierscheur, de strijd voortijdig staken. Een blessure die hem toen weken langs de kant hield.