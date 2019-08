Zotter dan Didier Lamkel Zé worden ze niet gemaakt, hét kantelpunt van Antwerp-AZ in beeld

Antwerp

Didier Lamkel Zé. De held die Antwerp naar de 1-0 kopte tegen AZ. Iets later de schlemiel die dom rood pakte. Een nieuw hoofdstuk voor in het fratsenboek van de Kameroener. Al leverde het wel haast hilarische beelden op. De actie was hoe dan ook het kantelpunt in de match. Antwerp verloor met negen man alsnog van AZ met 1-4.