Zorgt Mbokani voor ommekeer in saga Lamkel Zé? "Van inborst een lieve jongen"

30 juni 2020

06u53 0 Antwerp Dieumerci Mbokani is één van de weinige mensen op de Bosuil die écht invloed hebben op enfant terrible Didier Lamkel Zé (23). Kan het verlengde verblijf van Mbokani de deur misschien op een kier zetten voor een terugkeer van ‘werkweigeraar’ Lamkel Zé in de A-kern?

“Didier is mon petit. Ik heb hem in de voorbije weken nog een paar keer aan de lijn gehad en hoop natuurlijk dat we hem binnenkort gaan terugzien”, aldus Mbokani. “Didier is een goede speler en van inborst ook een lieve jongen. Als hij de plooien met de club kan gladstrijken, zal ik hem vanzelfsprekend mee begeleiden. Dat hoort bij mijn rol als leider.”

Of Lamkel Zé daadwerkelijk snel zijn comeback zal maken, valt af te wachten. Volgens de club zal de Kameroener deze week alleszins niet aansluiten bij de stage in Duitsland.

